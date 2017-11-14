Okul servisinin altında kalarak ölen öğrenci defnedildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, 9 yıl mücadele ettiği kanseri ve böbrek rahatsızlığını yenen, dün okul dönüşünde indiği servisin altında kalarak hayatını kaybeden 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi toprağa verildi.



Edinilen bilgiye göre, ilkokul 3'üncü sınıf öğrencileri 11 yaşındaki Mehmet ile 9 yaşındaki Batuhan Yağcı kardeşler, dün okul dönüşü bindikleri servisten Şehitkamil ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1 Nolu Cadde'deki evlerinin önünde indi. Bu sırada yere düşürdüğü çantasını almak için eğilen Mehmet Yağcı, E.D. (25) yönetimindeki 27 S 0900 plakalı servis aracının geri manevra yaptığı esnada ön lastiğin altında kaldı.

Servis sürücüsü, kardeşinin aracın altında kaldığını gören Batuhan'ın bağırmasıyla durumu farketti. Sürücü E.D. tarafından içindeki öğrencilerle beraber yakındaki özel bir hastaneye götürülen Yağcı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Servis sürücüsü E.D'nin gözaltına alındığı olayda yaşamını yitiren Mehmet Yağcı'nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Küçük çocuğun cenazesi, Bahattin Nakıboğlu Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Yağcı'nın doğduktan 6 ay sonra beyin tümörüne ve böbrek rahatsızlığına yakalandığı, ameliyat edilerek 9 yıllık tedavinin ardından kanseri yendiği, böbreğinin birinin de alındığı öğrenildi.

Mehmet Yağcı'nın evlerinin yakınındaki Şükriye Göğüş İlkokulunda eğitim gördüğü belirtilirken, rahatsızlığından dolayı okula servisle gidip geldiği öğrenildi.

Baba Ali Yağcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 6 aylık iken kansere yakalandığı, 5 sene boyunca Ankara'da tedavi gördüğünü belirtti.

Yağcı, ilkokul servislerinde hostes olmadığını ve sürücülerin çocukları indirdikten sonra aceleyle hareket ettiklerini öne sürerek, şunları söyledi:

"Son 2 senedir hastalığı atlatmıştı, okula gidiyordu, durumu iyiydi. Geziyordu, tozuyordu. Okulla evimizin arası 1 kilometre yoktu ama yine de servis tuttum kendisine. Servis kapının önünde bıraktıktan sonra çocuk daha ayrılmadan sokaktan çıkmak için geri manevra yapmış. Çocuk inerken elinden çantası düşmüş, onu almaya çalışırken ve servis kapısı daha kapanmadan geriye doğru hareket etmiş ve ezmiş çocuğu. Beraber gidip geldiği kardeşi Batuhan abisinin aracın altına kaldığını görünce bağırmış. Servis sürücüsü çocuğu alıp hastaneye götürmüş. Telefon ederek durumu bana bildirdi. Çocuk haftanın 2 günü de özel bir okula gidiyor. Oranın servisi ise çocuk inip eve girdikten sonra dönüyor. Ama ilkokul servisinde hostes yok, çocukları kapının önüne bırakıp gidiyorlar."