Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Cinsel istismar Yaşar Cantemur Emre Batur
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor

Okul servisleri için üç bakanlık devrede

- Milli Eğitim, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme ile İçişleri bakanlıkları, okullara hizmet veren servislerdeki güvenlik tedbirlerinin artırılması için ilgili yönetmeliği yeniden ele alacak - Buna göre, okul servisi hizmetlerine ilişkin tartışmaları sona erdirecek yeni hükümler yönetmeliğe eklenecek

Okul servisleri için üç bakanlık devrede

ANKARA (AA) - Milli Eğitim, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme ile İçişleri bakanlıkları, okullara hizmet veren servislere ilişkin yönetmeliği, mevcut yasal düzenlemeler doğrultusunda yeniden ele alacak. Bu kapsamda, yönetmelikteki aksayan hususların giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Milli Eğitim, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme ile İçişleri bakanlıklarının ortak çıkaracağı yönetmeliğe, okul servisi hizmetlerine ilişkin tartışmaları sona erdirecek yeni hükümler eklenecek.

Bu kapsamda, okul servislerindeki güvenlik tedbirleri artırılacak. Okul servislerine ilişkin denetim kıstasları ve yaptırımlar yeniden gözden geçirilecek.

Çalışmaların ardından okulların servis hizmeti almasıyla ilgili tartışmalı durumlar ortadan kaldırılacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MEBOkul Servisleriüç Bakanlık
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5