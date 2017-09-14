Okul servisleri için üç bakanlık devrede - Milli Eğitim, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme ile İçişleri bakanlıkları, okullara hizmet veren servislerdeki güvenlik tedbirlerinin artırılması için ilgili yönetmeliği yeniden ele alacak - Buna göre, okul servisi hizmetlerine ilişkin tartışmaları sona erdirecek yeni hükümler yönetmeliğe eklenecek

14 Eylül 2017 Perşembe 19:53