"Okul servislerinde hijyen şart"

İSTANBUL (AA) - Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Başkanı Serkan Bakırtaş, okul servislerindeki hijyen sorununa dikkati çekerek, servis araçlarının antibakteriyel iç temizlik uygulamasından geçirilmesinin şart olduğunu söyledi.

Serkan Bakırtaş, yaptığı açıklamada, sıradan bir otomobilde dahi 21 milyarı aşkın bakteri bulunduğunu kaydetti.

Okul servislerinin düzenli temizlik yaptırması gerektiğini belirten Bakırtaş, "Çocuklarımızı emanet ettiğimiz okul servislerinde düzenli olarak antibakteriyel iç temizlik yapılmıyorsa çok tehlikeli neticelerle karşılaşabiliriz. Bulaşıcı hastalıklar ve enfeksiyonlar okul servisleri vasıtasıyla çok kolay yayılıyor. Özellikle tutunma alanları, cam kenarları ve koltuklar riskli bölgeler. Sıradan bir otomobile göre okul servislerindeki bakteri miktarı daha ürkütücü boyutlarda. Üstelik öldürücü nitelikteki E.Coli virüsü de son zamanlarda çok yayıldı ve bu virüs, araç içlerinde çok fazla bulunuyor." ifadelerini kulandı.

Riskleri önlemek ve öğrencilerin güvenli seyahati için antibakteriyel iç temizlik uygulamasının okul servislerinde üç ayda bir mutlaka yapılması gerektiğini kaydeden Bakırtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okul servislerinde üç ayda bir antibakteriyel iç temizlik uygulaması şart. Çocuklarımız en değerli varlıklarımız. Araç içlerinde yetişkin insanlar gibi seyahat etmiyorlar. Pek çok noktayla temas ediyorlar. Yiyeceklerini düşürüp tekrar alıp yiyebiliyorlar. Son derece tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. Nitekim bu tarz pek çok haberle karşılaştık. Sadece okul servislerinde değil normal otomobillerde de antibakteriyel iç temizlik uygulaması yapılmalıdır. Çocukların sıklıkla kullanmadığı araçlarda altı ayda bir, sıklıkla kullandığı okul servisleri ve otomobillerde de üç ayda bir bu temizlik yapılmalı. Antibakteriyel iç temizlik koltuk ve paspaslara, tutunma alanlarına, cam kenarlarına, yüzeylere ve havalandırma kanalları içine gizlenmiş bakteri ve virüsleri bir sonraki temizlik dönemine kadar tamamen ortadan kaldırır. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Tüm velileri, çocuklarını bindirdikleri araçlarda antibakteriyel iç temizlik uygulamasının en son ne zaman yapıldığı konusunda dikkatli olmaya davet ediyorum.”

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da henüz bu konuda bir mevzuat olmadığını kaydederek, "Okul servisinde bulunan viral hastalıklı bir çocuğun oturduğu koltuk ve araç içine bulaştırdığı hastalık virüsleri çok kolay diğer çocuklara geçip hastalanmalarına yol açabiliyor. Bununla ilgili mevzuat oluşturulup, belirli periyotlarda araçların dezenfekte edilmesi ve bu işlemde kullanılan kimyasalların da insan sağlığına zararsız olması gerekir" ifadelerini kullandı.