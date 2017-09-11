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Okula uyum haftası başladı

Yeni eğitim-öğretim döneminde okul öncesi, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıf öğrencisi olacaklar için okula uyum haftası başladı.

Okula uyum haftası başladı

ANKARA (AA) - Yeni eğitim-öğretim döneminde okul öncesi, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıfa devam edecek öğrenciler için okula uyum haftası başladı.

Okula uyum haftası, Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için 2006-2007 eğitim-öğretim yılından bu yana uygulanıyor. Son yıllarda beşinci sınıf öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletilen uygulamaya bu yıl dokuzuncu sınıf öğrencileri de eklendi.

Hafta boyunca öğrencilerin okula daha kolay uyum sağlamaları amacıyla "çocuk-aile-öğretmen tanışma programları", "okul ve eğitim ortamını tanıma", "arkadaşlarla oyun oynayarak kaynaşma" gibi etkinlikler düzenlenecek.

Bugün başlayan uyum haftası 15 Eylül Cuma sona erecek.

Muhabir: Selma Kasap

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Okula Uyum HaftasıTürkiye
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