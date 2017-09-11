Okula uyum haftası başladı

İZMİR (AA) - İzmir'de okul öncesi, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıfa devam edecek 233 bin öğrenci, uyum haftası için sınıfları doldurdu.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamı, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için 2006-2007 eğitim öğretim yılından bu yana uygulanan uyum haftasının başlangıcı nedeniyle Karşıyaka'daki Mavişehir İlkokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Yahşi, gazetecilere yaptığı açıklamada İzmir'de 57 bin 975 okul öncesi, 52 bin 366 birinci, 69 bin 403 beşinci, 53 bin 686 dokuzuncu sınıf olmak üzere toplam 233 bin 430 öğrencinin bugün itibarıyla sınıflarına geldiğini belirtti.

Okulun ilk gününde öğrencileri gayet mutlu gördüğünü ifade eden Yahşi, "Neşeli bir şekilde sınıflarına, öğretmenlerine uyum sağlamaya başladılar. Sınıflarını, öğretmenlerini ve okulu tanımaya yönelik ön hazırlık anlamına geliyor bu hafta. Daha ilk dakikalarda öğrencilerimizin hızlı bir şekilde okula uyum sağlamaya başlaması öğrencilerin gayet hazırlıklı bir şekilde okula geldiğini gösteriyor." diye konuştu.

Bu yıl lise dokuzuncu sınıf öğrencileri de eklenen uyum haftası, 15 Eylül Cuma günü sona erecek. Hafta boyunca öğrencilerin geldikleri okula daha kolay uyum sağlamaları amacıyla çocuk-aile-öğretmen tanışma programları, okul ve eğitim ortamını tanıma, arkadaşlarla oyun oynayarak kaynaşma gibi etkinlikler düzenlenecek.