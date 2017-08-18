Okuldaki hırsızlık anı güvenlik kamerasında

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir kişinin anaokulundan hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan Emek Anaokulunun alarmının çalması üzerine polis ekipleri, okulun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Anaokulundan dizüstü bilgisayarın çalındığını belirleyen ekipler, şüphelinin M.K. olduğunu tespit etti.
Ekipler, M.K'yi kısa sürede gözaltına aldı. M.K'nin emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu almak için bilgisayarı S.S'ye verdiği, S.S'nin de 250 lira karşılığında bilgisayarı H.İ.S'e sattığı belirlendi.
H.İ.S'nin adresine düzenlenen operasyonda bulunan dizüstü, okul yetkililerine teslim edildi.
M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, M.K'nin okula girişi ve masanın üzerindeki bilgisayarı alması görülüyor.