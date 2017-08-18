Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avukat Metin Uracin Rosneft gıda
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı

Okuldaki hırsızlık anı güvenlik kamerasında

- Kameraya yansıyan görüntülerinden kimliği tespit edilen şüpheli yakalandı

Okuldaki hırsızlık anı güvenlik kamerasında

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir kişinin anaokulundan hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan Emek Anaokulunun alarmının çalması üzerine polis ekipleri, okulun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Anaokulundan dizüstü bilgisayarın çalındığını belirleyen ekipler, şüphelinin M.K. olduğunu tespit etti.

Ekipler, M.K'yi kısa sürede gözaltına aldı. M.K'nin emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu almak için bilgisayarı S.S'ye verdiği, S.S'nin de 250 lira karşılığında bilgisayarı H.İ.S'e sattığı belirlendi.

H.İ.S'nin adresine düzenlenen operasyonda bulunan dizüstü, okul yetkililerine teslim edildi.

M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, M.K'nin okula girişi ve masanın üzerindeki bilgisayarı alması görülüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BursaHIRSIZLIKOkul
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5