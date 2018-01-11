Okuldaki manav iyilik saçıyor

İSTANBUL (AA) - ANDAÇ HONGUR - Harçlıklarından ayırdıkları paralarla pazardan aldıkları meyveleri, okulda kurulan "İyilik Manavı"nda satışa sunan Fatih'teki Vedide Baha Pars Ortaokulu öğrencileri, teneffüslerde satın alıp yedikleri meyvelerden hem vitamin alıyor hem de kazandıkları parayla yardım kuruluşlarına destek oluyor.

Vedide Baha Pars Ortaokulu'ndaki "İyilik Manavı"nın kurulduğu günlerden bir gün önce öğrencilere duyuru yapılıyor. Öğrencilerin harçlıklarından ayırarak toplanan para, görevli iki öğrenciye veriliyor. Bu iki öğrenci pazardan meyve alışverişi yapıyor. Ertesi gün okula getirilip "İyilik Manavı"nda satışa sunulan mandalina, portakal, elma, armut ve muz gibi meyvelere öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Mandalina ve elma 50 kuruşa, muz, armut ve portakal 1 liraya satılırken, en çabuk mandalina ve muz tüketiliyor.



Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ayşe Atlı, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, "İyilik Manavı" projesini, "öğrencilerin paylaşma ve yardımlaşma duygularını ortaya çıkaran" ve "manevi hazzı yüksek" bir proje şeklinde tanımlayarak, projenin sosyal ve dayanışma kurumlarını daha yakından tanımayı ve kurumlara yardım sağlamayı kapsadığını anlattı.

Atlı, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Öğrencilerimiz çok büyük bir ilgiyle projeye katılıyor. Sınıflara 'İyilik Manavı' kuracağımızın duyurusunu yapıyoruz. Öğrencilerin özellikle kendi harçlıklarından biriktirmelerini istiyoruz. Bazen velilerimiz 'Biz kasayla getirelim.' diyor ama biz bunu istemiyoruz. Biz, çocukların sahip oldukları kıymetli şeylerden ne kadar verebildiğini ve cömertlik duygusunu yaşamasını istiyoruz. İki öğrencimiz paraları topluyor, pazara gidiyor, alışveriş yapıyor ve meyveleri sabahtan okula getiriyorlar. Sabah da meyve tezgahımızı kuruyoruz. İyilik Manavı'ndaki gönüllü ekibimiz çok büyük bir istek ve heyecanla teneffüslerde öğrencilere, meyvelerden satış yapıyor. Toplanan parayla hayır kurumlarına destek olunuyor."

Ayda bir "İyilik Manavı"nu kurduklarını ve her ay farklı bir kuruma destek vermeye çalıştıklarını belirten Atlı, son yapılan manavın gelirinin Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacağını bildirdi. Atlı, "Kendi yaşlarındaki çocuklara yapacakları yardım çocukları daha mutlu ediyor. Yardım yaparken gidip o kurumu da ziyaret etmek istiyoruz." dedi.

- "Bir gün içerisinde 4-5 kasa meyve tükeniyor"

Ayşe Atlı, çocukların yardım etme anlayışını yaşayarak öğrenmelerini istediklerini ifade etti.

Manav için elma, armut, portakal, mandalina, muz gibi vitaminli kış meyveleri seçtiklerini dile getiren Atlı, "Çocuklar verdikleri parayla bir hayır kurumuna yardım yapmanın hazzını yaşıyor. İlk teneffüs manava yoğun ilgi oluyor, kantine neredeyse hiç kimse gitmiyor. Son derse kadar meyvelerimiz tükeniyor. Bir gün içerisinde 4-5 kasa meyve tükeniyor. Çocuklar hem yardımlaşma kültürünü öğreniyor hem de sağlıklı besleniyor. Bazen hiç meyve yemeyen çocuklar bile bir hevesle buradan meyve alıp yiyor." diye konuştu.

- "Furkan mandalina yemeye başladı"

"İyilik Manavı"nda teneffüslerde gönüllü çalışan öğrencilerden Ahmet Emir Bostancı da dayanışma ve yardımlaşma duygusunu küçük sınıflara da öğretmek için görev aldıklarını ifade ederek, ilk teneffüste izdiham olduğunu, son teneffüste ise bütün meyvelerin bittiğini söyledi.

Bostancı, meyve yemeyen bazı arkadaşlarının da meyve yemeye başladığını belirterek, "Sınıfta Furkan diye bir arkadaşımız var, mandalina yemiyordu şimdi mandalina yemeye başladı." dedi.