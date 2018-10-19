Okullar açıldı özel ders sektörü hareketlendi

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com'un ağustos ve eylül ayı verilerine göre özel derslerdeki artış okulların açılması ile birlikte başladı.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, ilköğretim öğrencilerine yönelik özel ders ilanları ağustos ayı ile karşılaştırıldığında eylülde yüzde 132 oranında artış gösterirken, lise ve üniversite sınavlarına hazırlık için verilen özel ders ilanlarında yüzde 78 artış kaydedildi.

Aynı dönemde yabancı dil ders veren eğitmenlerin ilanlarında ise yüzde 92'lik bir artış gözlendi.



Ayrıca sahibinden.com verilerine göre eylül ayında "lise & üniversite hazırlık" kategorisindeki ilanların görüntülenmesi; önceki aya oranla yüzde 52, "ilköğretim" kategorisinde yüzde 109, "yabancı dil" kategorisinde ise yüzde 49 artış gösteriyor.



Kullanıcıların sahibinden.com’da yaptıkları özel ders aramalarında en çok kullanılan kelimeler ise sırasıyla "özel ders matematik", "özel ders" ve "Almanca" olarak gerçekleşti.