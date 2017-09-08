"Okullar terör propagandası yapılacak yerler değildir"

VAN (AA) - Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, "Okullar bir takım ideolojik söylemelerin, terör örgütlerinin propagandalarının yapılabileceği mekanlar değildir." dedi.

Merkez İmam Hatip Lisesinin toplantı salonunda düzenlenen okul güvenliği toplantısında konuşan Vali Zorluoğlu, 2017-2018 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Okulların, milli eğitim sisteminin ön gördüğü prensipler doğrultusunda çocukları geleceğe hazırlayan kurumlar olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Okullar bir takım ideolojik söylemelerin, terör örgütlerinin propagandalarının yapılabileceği mekanlar değildir. Buna zinhar müsaade edilmeyecektir. Buna her kim teşebbüs ederse en sert şekilde cezalandıracağız ve hakkında idari işlem yapacağız. Herkesin bunu buradan bilmesini isterim. Buralarda siyasi faaliyet, ideolojik faaliyet, bir terör örgütünün övülmesi, ona sempatizan kazandırılması söz konusu olamaz. Okul müdürleri ve öğretmenlerimizin bu konuda mutlaka duyarlı olmasını istiyoruz."

- "Okullarımızı güvenlik kameralarıyla donatacağız"

Zorluoğlu, eğitim sorunları ile yakından ilgileneceklerini, adeta eğitim seferberliği başlatacaklarını ifade etti.

Eğitimde hedefleri olduğunu belirten Zorluoğlu, "Bunun birincisi tam gün eğitime geçiş. Bizim ilimizde şu anda öğrencilerimizin yarısı ikili öğretim görüyor. Sabah erken saatlerde evden çıkan küçücük çocuklar gözlerin ovuşturarak okula gidiyor, akşam da karanlıkta kışın evlerine dönmek zorunda kalıyorlar. Van'ın bundan kurtarılması lazım." dedi.

Zorluoğlu, okullarda güvenlik konusunun büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Güvenliğin sadece emniyet ve jandarma ile sağlanmadığının, okul içindeki güvenliğin öğretmen, veli, okul müdürleri, okul aile birliği ve muhtarlardan başladığının altını çizen Vali Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Güvenli, huzurlu ve başarılı bir eğitim geçirmemiz için inisiyatif alınması gerekiyor. Valilik olarak bazı önlemler almaya başladık. Okullarımızı güvenlik kameralarıyla donatacağız. Emniyet ve jandarma kendi bölgesinde en az bir güvenli eğitim koordinasyon görevlisi tayin edecek. O bölgede muhtar, veli ve okul yönetimi işbirliği içerisinde okulun daha güvenli bir eğitim yapması için birlikte çalışacak."

- "Öğretmenlerimizin uyanık olması gerekiyor"

Zorluoğlu, Türkiye'de uyuşturucu tehdidinin çok erken yaşlara indiğini, bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

Uyuşturucuyla mücadelede okul önlerinde ve çevresinde herkesin elinden gelen çabayı göstermesi gerektiğini anlatan Vali Murat Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bu konu sadece emniyet ve jandarmaya bırakılamaz. Burada muhtarlarımız okul önleri ve civarındaki yerlerde, park ve bahçelerde, uyuşturucuyu çocuklarımıza satmaya çalışan, onları zehirlemeye çalışan insanları güvenlik birimlerimize bildirmeleri gerekiyor. Öğretmenlerimizin uyanık olması gerekiyor. Biz valilik ve kaymakamlıklar olarak umuma açık internet kafeleri ve çocuklarımızın gidebileceği oyun salonlarını daha yoğun ve daha sıkı bir şekilde denetleyeceğiz. Bu yıl daha büyük okullarımızda narko timleri ve motorize ekiplerimiz daha sıklıkla göreceksiniz."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, ilçe milli eğitim müdürleri, okul idarecileri, okul aile birliği üyeleri, okul servis hizmeti sunan firma temsilcileri ve muhtarlar katıldı.



















