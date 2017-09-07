Okullara 'Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi' geliyor

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, okulların çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri ve uyuşturucuyla mücadele konusunda, 81 ilin valisi, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, bölge jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanlarıyla video konferans sistemi ile toplantı yaptı. Soylu, "2017-2018 Eğitim-Öğretim Döneminde Okulların Çevresinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri" başlıklı genelgeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla valiliklere gönderilen genelgede, çocuk ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim dönemi geçirmeleri için okullarda alınan güvenlik tedbirlerinin bu yıl da devam edeceği bildirildi.

Genelgede, okulların çevresinde alınacak güvenlik önlemlerinin planlaması yapılırken önceki yıllarda yaşanan aksaklıkların tekrarlanmaması uyarısında bulunuldu. Okulların bulunduğu çevrelerde meydana gelen suç türleri, sayıları ve çevresel faktörler göz önünde alınarak risk analizine dayalı planlama yapılması istendi.

Bu çerçevede tüm okullarda bugüne kadar meydana gelen suç sayıları, suç türleri, okulların fiziksel güvenliği ve mevkileri ile çevresel etkenler göz önünde bulundurularak güvenlik değerlendirmesi yapılacak ve okullar güvenlik yönünden öncelikli gruplarda değerlendirilecek.

Öncelikli okullarda, çocuk, asayiş, narkotik ve trafik birimlerinden ekipler bulunacak.

Tüm okullar içinse kolluk kuvvetleri personelinden "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi" görevlendirilecek.

Koordinasyon görevlisi okul yöneticileriyle irtibatlı olacak

Güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, birinci derecede öncelikli okullarda, sorumlu olduğu okul yöneticileri ile en az haftada bir, ikinci derece öncelikli okullarda en az 15 günde bir, üçüncü derece öncelikli okullarda ise en az ayda bir görüşme yapacak.

Görüşmede dile getirilen sorunlar ve güvenli eğitim koordinasyon görevlisince tespit edilen aksaklıklara ilişkin tutanaklar tutulacak. Bu tutanaklar Çocuk Şube Müdürlükleri ve bağlı büro amirliklerine gönderilecek.

Güvenli eğitim koordinasyon görevlilerince yapılan değerlendirmeler sonucunda, okul ve çevresindeki risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde Çocuk Şube Müdürlükleri koordinesinde alınacak.

Okulla ilişkisi bulunmayan kişiler, okul çevrelerinden uzaklaştırılacak, gerekiyorsa cezai işleme tabi tutulacak.

Çocuklara sigara, alkol, bali, tiner gibi insan sağlığını tehlikeye sokan maddelerin satışı sıkı denetlenecek ve aykırı hareket eden kişilere kesinlikle müsaade edilmeyecek. Gerekiyorsa cezai işlem uygulanacak. Eğitim-öğretimi olumsuz etkileyen metruk bina ve yapılar denetlenecek.

Narkotik Timler okul önlerinde olacak

Genelgeyle okul ve çevrelerinde, çocukların, bedensel ve cinsel gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek müstehcen ve diğer olumsuz unsurların yanı sıra, yasadışı örgütlerin ve ideolojik faaliyetlerin etkilerinden uzak tutulması ve korunması sağlanacak.

Ayrıca çocukların korunmasına yönelik çalışmalara ek olarak caydırıcılık oluşturması amacıyla Motosiklet Polis Timleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele birimleri tarafından okul önleri ve çevresinde Narkotimler, "NTP" logolu kıyafet/magnetler ile görevlendirilecek.

Öncelikli okullara güvenlik kamerası kurulacak

Genelgeye göre, yeni eğitim-öğretim döneminde il emniyet müdürlüklerince belirlenmiş okullara, Milli Eğitim Bakanlığınca güvenlik kamera sistemleri kurulacak. Kamera sistemleri okulların kolluk birimleri bünyesinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerine (KGYS) entegre edilecek.

Muhabir: Enes Duran