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Okullarda çevre güvenliği ve uyuşturucuyla mücadele

- İçişleri Bakanlığının talimatıyla 81 ilde aynı anda toplantılar düzenleniyor

Okullarda çevre güvenliği ve uyuşturucuyla mücadele

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, okulların çevre güvenliği ile uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde 81 ilde aynı anda toplantılar düzenleniyor.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, dün yapılan valiler toplantısında alınan kararlar kapsamında, bugün 2017-2018 eğitim-öğretim yılında okulların çevre güvenliği ve uyuşturucuyla mücadele konularının görüşüldüğü toplantılar gerçekleştiriliyor.

81 ilde, 81 il valisi ve ilçe kaymakamlarının başkanlığında aynı anda yapılan toplantılara, belediye başkanları, mahalle ve köy muhtarları, okul aile birlikleri temsilcileri ile eğitim öğretim konusunda uygun görülen diğer paydaşlar katılıyor.

Toplantılarla, yaklaşık 20 milyon öğrencinin ders başı yapacağı 2017-2018 eğitim-öğretim yılını huzur ve güven içinde geçirmesi amaçlanıyor.

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Okullarda çevre GüvenliğiUyuşturucuyla Mücadele
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