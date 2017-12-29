Okullarda elektrik kaynaklı yangınlar önlenecek

BURSA (AA) - Elektrik Yangınlarından ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) ile Bursa Valiliği arasında imzalanan protokolle 50 eğitim kurumuna elektrik kaynaklı yangınların önüne geçen 500 "trimbox cihazı" takılacak.

Bursa Valisi İzzetin Küçük ile ELYAK Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, tarihi Valilik binasında gerçekleştirilen törende, protokolü imzaladı.

Valisi Küçük, burada yaptığı konuşmada, kamu binalarında çıkan yangınların elektrik gerilimi, elektrik kaçağı veya kablo eskimesinden kaynaklandığını söyledi.

ELYAK ile çok faydalı bir protokole imza attıklarını ifade eden Küçük, "Bu protokolle ELYAK, 50 okulumuzu elektrik yangınlarına karşı korumalı hale getirecek. Bunun 50 okulla sınırlı kalmayacağını da düşünüyorum. Zamanla bu sayı artacaktır. Biz de Valilik olarak, ürünü satın alıp bu sayıyı artıracağız. Tedbir alma maliyeti çok düşük ama tedbir almama maliyeti mal ve can kaybı olmak üzere çok büyük ve acılı." diye konuştu.

ELYAK Yönetim Kurulu Başkanı Yurttaş da son 10 yılda elektrik kaynaklı yangınların yüzde 100'e yakın oranda arttığını belirterek şunları kaydetti:

"En son Aladağ'da yaşanan ve 11 yavrumuzun ölümü ile sonuçlanan olay hepimizi derinden üzmüştü. Bunun benzerlerinin yaşanmaması için herkes sorumluluk almalı. Derneğimizin genel merkezi olan ve pilot il olarak seçtiğimiz Bursa'da özellikle okul ve yurtlarda elektriğe bağlı yangınların yaşanmaması adına birçok proje geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda sayın valimize misyonumuzu anlattık ve protokolü imzaladık. Protokol kapsamında, halk dilinde elektrik dalgalanmaları olarak bilinen teknik ismiyle de aşırı gerilimlerin sebep olduğu yangınları engellemek adına, sahibi olduğumuz trimbox markasıyla Bursa Valiliğinin uygun göreceği 50 yurt veya okula bağış yapacağız. Umarım bu projemiz bir rol model oluşturur."