ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), F klavyede 10 parmak ile hızlı yazabilmeye imkan sağlayan eğitim materyalleri ücretsiz olarak fklavye.gov.tr internet portalı üzerinden erişime açıldı.

AA muhabirinin MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşlarında F klavyenin kullanılmasına ilişkin hükümler, 2013'te Başbakanlık genelgesi ile yayımlandı.

Genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarında alım satım işlemleri başlatılanların dışında temin edilecek bilgisayarların F klavye olması ve kullanımda olanların da 2017 sonuna kadar F klavyeye dönüştürülmesinin sağlanması istendi.

- Uzaktan eğitimler için site açıldı

Kamu kurum ve kuruluşlarında F klavyeye geçiş sürecinde en önemli konulardan birisi, kamu personeline verilecek eğitime ait içeriklerin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilmesi ve bu eğitimlerde uzaktan eğitimin öncelikli olması konusu oldu.

Genelgenin hükümleri doğrultusunda Türkiye'de F klavye kullanımını yaygınlaştırmak ve eğitim faaliyetlerine destek olmak için fklavye.gov.tr portalı oluşturuldu. Bu portalda F klavyenin dizilişi, insan anatomisine ve Türkçeye uygunluğu ve 10 parmak ile hızlı yazma dokümanları ve videoları yayımlandı.

F klavye eğitim içeriklerine başta öğrenciler olmak üzere, talep eden herkes erişebilecek.

Bakanlık, ücretsiz olarak kullanıma sunduğu F klavyenin kullanışlılığına ve kolay bir şekilde nasıl günlük hayatta etkin bir biçimde faydalanılacağını içeren eğitim materyalleri de yayınladı. Bu kapsamda, öğrenciler ve öğretmenler de okullarda bu portalı kullanarak F klavyede 10 parmak yazma eğitimlerine hız verebilecek.

- F klavye Türkçenin ses yapısına uygun

F klavye, Dr. İhsan Sıtkı Yener tarafından Türkçe için özel olarak geliştirildi. 20 Ekim 1955'te Bakanlıklararası Standardizasyon Komitesi tarafından onaylandı ve bu tarihten itibaren kullanılmaya başlandı.

F klavye klavyede harflerin diziliş düzeni, Türkçenin yapısı, eller ve parmakların rahat kullanılması dikkate alınarak tasarlandı. F klavye, Türkçenin ses yapısına göre en çok kullanılan sesli ve sessiz harflerin kullanımları orantılı olarak parmaklara paylaştırıldı. Türkçede az kullanılan harfler ise kenarlara konularak klavye kullanıcısının daha hızlı yazmasına olanak sağlandı.