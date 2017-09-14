ANKARA (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - İlk kez 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde görev alacak "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri", çocukların okul hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri için okul yönetimleriyle koordineli çalışacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla valiliklere gönderilen "2017-2018 Eğitim-Öğretim Döneminde Okulların Çevresinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri" başlıklı genelge kapsamında tüm okullarda görevlendirilecek "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi"nin faaliyetlerine ilişkin yol haritası belirlendi.

Buna göre, ilk olarak ilgili birim tarafından belirlenecek "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi"ne, sorumlu olduğu okul ismi ve yerine getirmesi gereken talimatların yazılı olduğu tebliğ tebellüğ tutanağı ile okula ilişkin tespit edilen sorunları yazması için "Okul Gözlem Raporu" teslim edilecek.

Görevliler, karşılaştıkları veya okul yönetiminin bildirdiği sorunlar ile bunların çözüme kavuşturulup kavuşturulmadığına ilişkin notlarını, bu okul gözlem raporuna kaydedecek.

Güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, birinci derecede öncelikli okullarda, okul yöneticileri ile en az haftada bir, ikinci derece öncelikli okullarda en az 15 günde bir, üçüncü derece öncelikli okullarda ise en az ayda bir görüşme yapacak.

- Görevlilerin dikkat edeceği hususlar

Söz konusu tutanakta, "Güvenli eğitim koordinasyon görevlisi olarak göreviniz, görevli olduğunuz okulda çocukları her türlü suçtan, zararlı alışkanlıklardan, ihmal ve istismardan korumaktır." hatırlatması yer alıyor.

Görevlilerin dikkat edeceği hususlar ve sorumluluklarına ilişkin talimatlar, tutanakta şöyle sıralandı:

"Görevli olduğunuz okul müdürü ve okul yönetimi ile tanışın, yöneticilerin ve okulun iletişim numaralarını alın, iletişim bilgilerinizi ve Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliğine ait iletişim bilgilerini okul yetkilileri ile paylaşın. Acil durumlarda vakit geçirmeksizin 155'i arayarak bilgi vermeleri gerektiğini hatırlatın.

Okul idarecileriyle yaptığınız görüşmede, çocukları suçtan ve zararlı alışkanlıklardan korumak için iş birliğinin önemini anlatın.

Okul yöneticileri ile yaptığınız görüşmede, okul içinde ve çevresindeki asayiş olayları, okul çevresinde uyuşturucu, uyarıcı ve uçucu madde satışı ve kullanımı, okul çevresinde okulla ilişiği olmayan ve eğitim-öğretim güvenliğini bozan şahıslar, okul çevresinde çocuklara satışı yapılan sağlığa zararlı maddeler (alkol, tütün, sigara, tiner vb.), okul çevresinde öğrencilerin güvenliğini tehdit eden alanlar (metruk binalar, parklar, internet/oyun salonları, kafe ve kahvehane gibi umuma açık yerler), okul ve çevresinde yasa dışı örgütsel ve ideolojik faaliyetler, okul öğrenci servisleri ve trafik güvenliği, okul binalarının güvenliğine yönelik hırsızlık, cam kırılması gibi olayların yoğunluğunun kontrolü konularını ayrıntılı olarak değerlendirin.

Eğitim kurumununun yöneticileri ile yaptığınız görüşmede konuştuğunuz konular ve okul yönetimi tarafından iletilen risklerle ilgili olarak okul çevresinde araştırma yapın.

Okul yöneticileri ile yaptığınız görüşmelere ve okul çevresinde yaptığınız araştırmalara ilişkin "Okul Gözlem Raporu" düzenleyerek en kısa sürede Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliğine iletin. Aciliyeti olan konuları telefonla bildirin.

Yazdığınız raporda belirlediğiniz sorunlar için alınan önlemler, yapılan denetlemelerle ilgili okul yöneticilerini bilgilendirin, alınan tedbirlerin, sorunların çözümüne fayda sağlayıp sağlamadığını gözlemleyin, sonuçlarını raporunuzda belirtin."

Görevlilere verilecek bu tutanak ve hazırlanacak gözlem raporu sayesinde okulların güvenlik açısından durumları sürekli kontrol altında tutulabilecek.