Okullarda karne heyecanı

İZMİR (AA) - İzmir'de, ilk ve orta öğrenim seviyesindeki 684 bin 193 öğrenci, karne sevinci yaşadı.

Konak Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda düzenlenen karne törenine, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrencilerden oluşan bando takımının gösterisin izleyen Vali Ayyıldız ve beraberindekiler daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere karnelerini veren Ayyıldız, onlara iyi bir tatil dönemi geçirmelerini diledi.

Yahşi, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim ve öğretim döneminin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Başarılı bir akademik dönem geçirdiklerini ifade eden Yahşi, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız şu an itibariyle tatile girdiler. Tatilde iyi bir şekilde dinlenecekler. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinden oyun oynamalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Ailelerinin de daha anlayışlı bir yaklaşımla çocuklarımızı kucaklayacaklarına inanıyorum. Öğretmenlerimiz de iyi bir hizmet içi eğitimle tatile girecekler. Öğretmenlerimizin de akademik anlamda çok iyi bir başarı kaydettiğini İzmir'in sonuçlarına baktığımız zaman görüyoruz."



