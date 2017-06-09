Okullarda karne heyecanı

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, merkez Yüreğir ilçesi Kışla İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

Demirtaş, okul bahçesinde halk oyunları gösterisini izledikten sonra bazı sınıflara girdi, çocuklarla sohbet etti.

Öğrencilerine karnelerini veren Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016-2017 eğitim öğretim dönemini kazasız belasız ve verimli şekilde geçirdiklerini söyledi.

Şimdiden gelecek dönemin hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Demirtaş, "İnşallah en kısa zamanda tekli öğretime geçmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da bin 259 okulda yaklaşık 509 bin öğrencinin karne sevinci yaşadığını belirterek, 17 bin 500 olan derslik sayısını arttırmak için çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

- Mersin

Mersin'de de Toroslar Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu'nda 2016–2017 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Karneleri dağıtan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, öğrencilere yaz tatilini iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Mersin'de, resmi ve özel bin 134 okulda 375 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

- Hatay

Hatay'da da 366 bin Türk, 56 bin de Suriyeli öğrenci karne sevinci yaşadı.

Kent genelinde bin 250 okulda eğitim öğretim gören Türk öğrencilerle, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve eğitimlerine 116 geçici eğitim merkezinde devam eden Suriyelilere karneleri düzenlenen törenle verildi.

Hatay'da 20 bin Türk, 3 bin Suriyeli öğretmenle, 366 bin Türk, 56 bin Suriyeli öğrenci karnelerin dağıtılmasının ardından tatile girdi.

Bu arada Reyhanlı ilçesinde, 974 öğretmenin görev aldığı, 37 geçici eğitim merkezinde ilk, orta ve lise eğitimine devam eden 16 bin 107 öğrenciye karne verildi. Törende, başarılı öğrencilere oyuncak, kıyafet ve çiçek dağıtıldı.

- Osmaniye

Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde konuşan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Saffet Sarıdağ, kentte 416 okulda, 125 bin öğrencinin karne aldığını ve öğrencilerle birlikte 7 bin öğretmenin de karnelerin dağıtılmasının ardından tatile girdiğini belirtti.

Yaz tatilinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Sarıdağ, "Temennimiz, öğrencilerimizin hem öğrenmesi hem de üretmedir. Üreten insanlar olmalarını istiyoruz. Ürettiğiniz zaman iyi bir yoldayız daha iyi olacağız. Güçlü hedeflerimiz var, büyük hedeflerimiz var. Her alanda her konumda üreten önemli adamlarımız olduğu zaman Türkiye dünyanın en güçlü devleti olacak. " dedi.



Konuşmanın ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı. Etkinlikte, dereceye giren öğrencilere ise madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

