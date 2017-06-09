Okullarda karne heyecanı

TRABZON (AA) - Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla 463 bin 927 öğrenci karnelerini aldı.

Trabzon'da karne dağıtım töreni, Zehra Kitapçıoğlu İlkokulunda düzenlendi.

Vali Yücel Yavuz, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Eğitimdeki başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirten Yavuz, "Bizim için önemli olan ülkemizin, milletimizin geleceğidir. Hedefimiz eğitim sürecinde olan ilk, orta, lise ve üniversite çağındaki nesildir. İyi bir nesil yetiştirmek birlik ve beraberlikle sağlanacaktır." dedi.

Yavuz, Trabzon'da okul yöneticileri, aile birlikleri ve veliler arasında güzel bir ekip ruhu oluştuğunu ifade ederek, "Trabzon, TEOG sınavlarında 7'nci olarak önemli bir başarı elde etti. Sağlıklı nesillerin yetişmesi ve başarının en önemli göstergesi de budur. Ortak çalışma kültürünün sonucunda elde edilen başarılardan dolayı herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş ve diğer protokol üyeleri öğrencilere karnelerini dağıttı.

İl genelinde 140 bin 245 öğrenci karne aldı.

- Ordu

Ordu'da eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle 132 bin 597 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali İrfan Balkanlıoğlu, Altınordu ilçesindeki Şehit Sezar Aydın İlköğretim Okulunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, insanı kıymetlendiren, değerlendiren her şeyin başında eğitimin geldiğini söyledi.

Eğitimsiz insandan her şeyin beklenebileceğini belirten Balkanlıoğlu, "Bir memlekette iyilik ve güzellik namına ne varsa hepsi eğitimin eseridir." dedi.

İl Mili Eğitim Müdürü Şaban Karataş ise bu dönem 554 okulda 5 bin 811 derslikte, 9 bin 755 öğretmenin görev aldığını söyledi.

Karataş, karne alan 132 bin 597 öğrenciyi tebrik etti.

Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin sunulduğu tören, Balkanlıoğlu'nun öğrencilere karnelerini dağıtmasının ardından sona erdi.

Törene, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.

- Rize

Rize'de, 59 bin 791 öğrenci eğitim öğretim yılının sona ermesiyle karnelerini aldı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Kalender, yaptığı yazılı açıklamada, 8. sınıf öğrencilerinin girdiği merkezi ortak sınavlar ile 12. sınıf öğrencilerinin katıldığı YGS sonuçlarını değerlendirdiklerinde, çok başarılı bir yılı geride bıraktıklarının görüldüğünü dile getirdi.

Öğrencilerin yaz tatilini iyi bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Kalender, öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

- Giresun

Giresun'da, 70 bin 858 öğrenci törenle karnelerini aldı.

Vali Hasan Karahan, Çıtlakkale Ortaokulunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 2016-2017 eğitim öğretim yılının sorunsuz tamamladığını söyledi.

Eğitim kalitesinin Giresun'da iyi bir seviyede olduğunu vurgulayan Karahan, "İnşallah daha da iyi olacak. Gençlerimizden bu konuda daha da gayret bekliyoruz." diye konuştu.

Karahan, öğrencilerden özellikle kitap okumaya vakit ayırmalarını isteyerek, "İnşallah önümüzdeki dönemde eğitimde daha başarılı şekilde Giresun'u temsile devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sınıfları gezen Karahan, öğrencilere karnelerini dağıttı.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de ise 19 bin 776 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Merkez Işıl Sema Doğan İlkokulunda düzenlenen törene Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Memiş, burada yaptığı konuşmada, 2016-2017 eğitim öğretim yılını herhangi bir sorun yaşanmadan tamamladıklarını söyledi.

Bu yıl çok iyi bir sezon geçirdiklerini belirten Memiş, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle TEOG'da öğrencilerimizin gözle görülür bir başarısı var. 12 öğrencimiz, 120 sorunun tamamını doğru cevaplandırdı. Onun ötesinde de Türkiye ortalamasının 7-8 fazlasını yaptık. Milli Eğitim Bakanlığının dikkatini çekecek kadar da başarımız var. Bu başarının yakalanmasında emeği geçen ilgililerimizi tebrik ediyorum."

Memiş, Gümüşhane'de kodlama projesinin de hayata geçirildiğini anımsatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüketen değil, üreten bir nesil yetiştirmeye gayret ediyoruz. Milli, manevi değerlerine hakim, milli ve manevi değerlerine sahip, yerli ve milli çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Aynı zamanda modern çağı yakalamış, üreten, girişim çağına uygun nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Buna yönelik projelerimiz var. Hem okullarımızın fiziki mekanlarını iyileştirmek hem de kaliteyi artırmak en büyük hedefimizdir."

Tören, öğrencilere karnelerin dağıtılmasıyla sona erdi.

- Artvin

Artvin'de karne töreni, Seyitler TOKİ Şehit Onur İlhan İlkokulunda yapıldı.

Vali Ömer Doğanay, yaptığı konuşmada, öğrencilere yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri önerisinde bulundu.

Bir eğitim öğretim yılının daha acısıyla, tatlısıyla geride kaldığını dile getiren Doğanay, hem öğretmenlere hem de öğrencilere iyi tatiller dileyerek, yeni öğretim yılına zinde dönmelerini istedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci ise kentte 26 bin 598 öğrencinin karne aldığını belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Doğanay, öğrencilere karne ve hediyelerini verdi.

- Bayburt

Bayburt'ta da 14 bin 62 öğrenci karne aldı.

Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulunda gerçekleştirilen törene Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan ve diğer ilgililer katıldı.

Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, karne günlerinin bir yılın emeğinin alındığı günler olduğunu söyledi.

Öğrencilere tatilde bolca eğlenmelerinin yanında mutlaka kitap okumaları önerisinde bulunan Ustaoğlu, karne sevinci yaşayan öğrencileri tebrik etti.

Ustaoğlu ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından öğrencilere karnelerini dağıttı.