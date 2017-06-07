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Okullarda son ders zili cuma günü çalacak

- Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, liseler ile açıköğretimde eğitim alan 17 milyon 532 bin 661 öğrenci, 9 Haziran Cuma günü karne alarak 3 ay sürecek yaz tatiline girecek - Üniversitede adayları için 10 Haziran'dan itibaren LYS maratonu başlayacak

Okullarda son ders zili cuma günü çalacak

ANKARA (AA) - Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, liseler ile açıköğretimde eğitim alan 17 milyon 532 bin 661 öğrenci, 9 Haziran Cuma günü karne almaya hazırlanıyor.

2016-2017 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla 17 milyon 532 bin 661 öğrenci ile 1 milyon 21 bin 578 öğretmen yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacak.

Mezun olacak ilkokul, ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerini ise kayıt maratonu bekliyor.

Ortaokulların 8. sınıflarında okuyan öğrencilerin girdiği merkezi ortak sınavlara göre, 29 Haziran'da yerleştirmeye esas puanların açıklanmasının ardından 15-25 Temmuz arasında lise tercihleri alınacak.

Ortak sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanan özel okulların kayıt işlemleri de 30 Haziran-14 Temmuz arasında yapılacak. Liselere yerleştirme sonuçları 8 Ağustos'ta ilan edilecek.

- Üniversite için ter dökecekler

Lise mezunları yaz tatiline başlamadan önce üniversiteye girebilmek için ter dökecek.

Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) 81 il merkezi ve Lefkoşa'da yapılacak. LYS-4 10 Haziran Cumartesi, LYS-1 11 Haziran Pazar, LYS-2 ve LYS-5 17 Haziran Cumartesi, LYS-3 18 Haziran Pazar günü yapılacak.

- 2017-2018 eğitim-öğretim yılı

2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk zili, 18 Eylül Pazartesi günü çalacak ve ilk dönem 19 Ocak 2018 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatilinin ardından dersler, 5 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak, 8 Haziran 2018 Cuma günü öğrenciler yaz tatiline girecek.

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