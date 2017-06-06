Okulun tadilatını müdür ve öğretmenler yapıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçesinde 2004 yılında eğitim vermeye başlayan Hüdai Mesleki ve Teknik Lisesi'nin fedakar öğretmen ve hizmetlileri binanın tadilatını kendileri yapıyor.

Hüdai Mesleki ve Teknik Lisesi Müdürü Osman Gönülseven, müdür yardımcıları İbrahim Altıntaş, Mustafa Özköse ve rehberlik öğretmeni Cengiz Yalçın, okul hizmetlileri Ramazan Gök ve Mehmet Karapınar ile boş zamanlarında okulun 100 kişilik konferans salonuna fayans döşüyor.

Okul Müdürü Osman Gönülseven, gazetecilere yaptığı açıklamada, tadilat için gerekli inşaat malzemelerinin hayırseverler tarafından karşılandığını söyledi.

Okulda kalitenin artırılması ve fiziki şartların iyileştirilmesi gerektiği için bu çalışmaya başladıklarını ifade eden Gönülseven, tadilat işleri için okulun müdür yardımcıları, öğretmen ve hizmetlilerden oluşan bir ekip kurduklarını belirtti.

- "Yaklaşık 2 bin lira tasarruf sağlamış olacağız"

Gönülseven, bakanlığın okulların donatım ve onarımı için gereken ödenekleri gönderdiğini ancak bazı acil durumlar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu tür durumlarda hayırseverler gerekli inşaat malzemelerini alıp bize destek oluyor. İşçiliğini de kendimiz yapıyoruz. Babam inşaat ustasıydı, yaz aylarında lise döneminde onun yanında çalışırdım. Öğrendiklerimizi burada icra ederek tasarruf sağlamış oluyoruz. Yaptığımız iş ile okulumuza yaklaşık 2 bin lira tasarruf sağlamış olacağız. Bu mübarek ramazan ayında oruçlu iken böyle güzel bir hizmeti ekibimizle severek icra ediyoruz."

Okulun giriş ve idari kısmının fayanslarını öğretmenlerle döşediklerini anlatan Gönülseven, geçen yıl idari kattaki 200 metrekarelik bir alanda aynı işi yaptıklarını, bu yıl da konferans salonu için benzer bir çalışma yürüttüklerini aktardı.

Gönülseven, yaz sezonunda ise koridorların tamamına fayans döşemeyi planladıklarını söyledi.