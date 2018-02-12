(OKUNDU VERİLECEK) Ambiente Fuarı’na Türkiye damgası

FRANKFURT (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Türkiye, bu yıl "Ambiente Fuarı"nda kaliteli ve yenilikçi ürünlerle ön plana çıkarken, Türk firmaların sergilediği Osmanlı fıçısı, el yapımı bakır eşyalar, akıllı mangallar ve kahve makineleri gibi ürünler büyük ilgi görüyor.



Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen uluslararası mobilya, dekorasyon, aksesuar, züccaciye ve hediyelik eşya fuarı "Ambiente 2018", dördüncü gününde devam ediyor. Türkiye fuara bu yıl, 75'i milli katılım olmak üzere 150 firmayla katılıyor.



Bu yıl "Ambiente"ye katılan önemli ülkelerden biri olarak öne çıkan Türkiye, fuarda sergilenen kaliteli ve yenilikçi özelliğe sahip ürünlerle ilgi odağı oldu. Ayrıca fuardaki servis araçlarında Türkiye reklamlarına yer verildi.



AA muhabirinin fuara ilişkin sorularını yanıtlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, Türkiye’nin fuara 1990’lı yılarda 8-9 firmayla katılırken bugün 150 firmayla katılmasının büyük başarı olduğunu söyledi.



Fuarın partner ülkesi Hollanda’nın 140 ülkeyle katıldığına dikkati çeken Öztiryaki, “Biz partner ülkeden daha yüksek bir sayıyla katılmış oluyoruz. Firmalarımız her geçen gün daha çok katılmak arzusunda. Bu sene 10’a yakın yeni firmamız var. Seneye de yeni firmaların katılacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.



Öztiryaki, Türkiye’nin sektörde hem fiyat hem de kalite açısından tercih edilen bir ülke olduğunu dile getirdi.







-“4,5 milyar dolar ihracat hedefliyoruz”







Türk mutfak sektörü ihracatının 2016’daki 3,9 milyar dolardan 2017’de 4,1 milyar dolara yükseldiğini belirten Öztiryaki, şunları söyledi:



“Tabii ki burada önemli bir rakam daha var. Geçtiğimiz yıl bu sektörde ithalatımız 1,6 miyar dolardı şu anda 1,290 milyar dolara geriledi. Yani hem ihracatımızı artıran hem de Türkiye’de de aynı kalite ve standartta ürünler pazara sunulduğu için ithalatımızı azaltan hayırlı bir iş yapmış olduk.”



Öztiryaki ayrıca Türkiye’nin 180 milyar dolarlık sektör pastasından yaklaşık yüzde 2 pay aldığını ve bu yıl için de 4,5 milyar dolar ihracat hedeflediklerini sözlerine ekledi.







-Türk kahve makineleri, Osmanlı fıçıları, mangallar ve el yapımı bakır ürünler ilgi görüyor







Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı fuarda özellikle Türk kahvesi pişiren Arzum Okka ürününün ilgi gördüğünü ifade etti.



Firma olarak yılda 3,5 milyon adet ürün sattıklarını aktaran Kolbaşı, “Tüm ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Ancak çay ve kahvede ihracat konusunda ciddi bir çıkış yakaladık.” dedi.

Firmanın en çok ihraç edilen ürününün Okka olduğunu dile getiren Kolbaşı, “Bugün 32 ülkede satılıyor Arzum markalı ürünler ve bu 32 ülkenin lider ürünü de Arzum Okka oldu.” diye konuştu.



Kolbaşı, yoğun ilgi gören Okka üzerine yatırımların devam ettiğini ifade ederek, 2015 yılından bu yana 250 bin adet Okka kahve makinesi sattıklarını sözlerine ekledi.



Fuara bambu ağacından ürünlerle katılan ve özgün tasarımlarıyla dikkati çeken Bambum firmasının Satış Temsilcisi Faruk Yar ise tamamıyla bambu ağacından oluşan mutfak ürünlerinin oldukça beğenildiğini söyledi. Bu ürünlerin çevre ve sağlık açısından faydalı olduğunu vurgulayan Yar, kendi tasarladıkları ürünleri yaklaşık 51 ülkeye farklı stratejilerle pazarladıklarını dile getirdi.

SÜREL Grubu Genel Müdürü Ata Ersoy da her sene fuara yeni ürünlerle katılım sağladıklarını dile getirdi.

Bu yıl en çok ilgi gören ürünün döküm mangal olduğunu aktaran Ersoy, “Bu sene en çok ilgi gören ürünümüz dünyada ilk kez dökümden bizim ürettiğimiz mangal ve ya mini barbekü olarak da adlandırılan ürünümüz. Bu çok amaçlı bir ürün. Yüzde yüz dökümden yapılan bir ürün. Çok güzel et pişirebilir ve pratik olmasıyla da öne çıkıyor.” ifadelerini kullandı.