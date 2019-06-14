Okuryazar olmayanların yüzde 85,2'si kadın

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'de son 10 yılda okuryazar olmayan kadınların oranı yüzde 14,7'den yüzde 6,1'e gerilerken, geçen yıl itibarıyla okuma yazma bilmeyen 2 milyon 197 bin 257 kişiden yüzde 85,2'sini kadınlar oluşturdu.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2009-2018 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde 15 ve yukarı yaş grubunda okuryazar olmayan nüfus oranı yüzde 9,2'den yüzde 3,6'ya geriledi. Söz konusu oran erkeklerde yüzde 3,6'dan yüzde 1,1'e, kadınlarda yüzde 14,7'den yüzde 6,1'e düştü. Bununla birlikte, 2009'da okuma yazma bilmeyen nüfusun yüzde 80,4'ünü kadınlar oluştururken, 2018'de bu oranın yüzde 85,2'ye yükselmesi dikkati çekti. Geçen yıl okuryazar olmayan 2 milyon 197 bin 257 kişinin 1 milyon 872 bin 141'i kadınlardan oluştu.

Bu dönemde 25 ve yukarı yaştaki ilkokul mezunu kadınların oranı yüzde 44,3'ten yüzde 30,6'ya gerilerken, ortaokul ve dengi okul bitirenlerin oranı 2,3 puan artarak yüzde 7,2'ye ulaştı. Lise ve dengi okul mezunu kadınların oranı 3,8 puan artışla yüzde 16,4'e çıktı. Yüksek okul ve fakülte mezunu kadınların oranı ise 8 puan artarak yüzde 7,3'ten yüzde 15,3'e yükseldi.

Yüksek lisans mezunu kadınların oranı 10 yılda yüzde 0,5'ten yüzde 1,7'ye, doktora mezunlarının oranı ise yüzde 0,2'den yüzde 0,3'e çıktı.

Türkiye'de 2009-2018 yılları itibarıyla TÜİK'in okuryazarlık ve cinsiyete göre nüfus göstergeleri şöyle:

2009 2018 Toplam 53.550.830 61.844.096 Okuma yazma bilen 45.942.369 59.156.007 Okuma yazma bilmeyen 4.645.638 2.197.257 Bilinmeyen 2.962.823 490.832 Erkek Okuma yazma bilen 24.175.728 30.257.344 Okuma yazma bilmeyen 908.628 325.116 Bilinmeyen 1.626.257 231.842 Kadın Okuma yazma bilen 21.766.641 28.898.663 Okuma yazma bilmeyen 3.737.010 1.872.141 Bilinmeyen 1.336.566 258.990Yüzde Yüzde Toplam Okuma yazma bilen 90,8 96,4 Okuma yazma bilmeyen 9,2 3,6 Erkek Okuma yazma bilen 96,4 98,9 Okuma yazma bilmeyen 3,6 1,1 Kadın Okuma yazma bilen 85,3 93,9 Okuma yazma bilmeyen 14,7 6,1











