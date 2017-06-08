Okyanuslardaki plastik atıklardan sanat eseri

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - SELÇUK ACAR - ABD'nin New York kentinde BM Genel Merkezi'nde ilk defa düzenlenen, denizlerin, okyanusların ve su kaynaklarının kirliliğine odaklanılan "Okyanus Konferansı"nda, okyanuslardaki plastik atıklardan yapılan heykeller dikkat çekti.

BM'deki konferans boyunca ziyaretçi girişinde, Washed Ashore adlı sivil toplum girişiminin sanat projesindeki heykeller, somon Nora, balina Humpback ve denizatı Stella, yapıldığı malzemeler nedeniyle ilgi çekti.



Heykellerin malzemesini, okyanuslardan çıkarılan diş fırçaları, taraklar, deterjan şişeleri, ağlar, çakmaklar, terlikler, polistiren köpük ve oyuncaklar oluşturuyor.

Bir metre 80 santimetre boyundaki somon balığı Nora, yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki denizatı Stella ve 2 metre 75 santimetre yüksekliğindeki Humpback balina tamamen plastik atıklardan yapılmış eserler.



Heykeller arasında, yaklaşık 9 metre uzunluğunda ağartılmış mercan kayalığından yapılma heykel ise, 3 sokak ileride binanın ana girişinde sergileniyor.

Sergilenen heykeller halkın, su yataklarına, denizlere ve okyanuslara nasıl davranılacağı konusunda dikkatini çekmek ve tüketici alışkanlıklarının değişmesi konusunda eğitici olmakla çevreci yönü ağır basan sanat eserleri özelliğini taşıyor.



Sivil toplum kuruluşu Washed Ashore'un çatısı altında binlerce gönüllünün okyanuslardan çıkardığı plastik atıkları sanata çeviren projenin müdürü Angela Haseltine Pozzi, AA muhabirine çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Aynı zamanda projenin baş sanatçısı olan Pozzi, heykellerle ilgili açıklamasında, "Bizim misyonumuz ciddi çevre sorunu olan plastik kirliliği konusunda sanatın gücünü kullanmak" diye konuştu.



Pozzi, Washed Ashore'un kurulduğu 2010 yılından bu yana 20 ton çöpten, 70'ten fazla sanat çalışmasına imza attığını bildirdi.

