Olaylı maçta üzerine kaynar su dökülen genç

ANTALYA (AA) - Antalya'da geçen hafta oynanan Göztepe-Eskişehirspor play off maçında bir taraftarın üzerine çay kazanını döktüğü iddia edilen üniversite öğrencisi Şuayip Çiftçi'nin sağlık durumu iyi.

Şuayip Çiftçi... Üniversite öğrencisi bir genç... Okul harçlığını çıkarmak için başladığı maç günleri çay satma işini geçen hafta Antalya'da oynan TFF Play Off Göztepe-Eskişehir maçında da yaptı. Maç öncesi bir grup taraftarın çay fiyatını yüksek bulması üzerine tepki gösterdiği Çiftçi, bir taraftarın çay kazanı üzerine döktüğünü kaydetti.

Halen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesinde tedavisi devam etmekte olan Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Şuayip Çiftçi, olay günü yaşadıklarını anlattı. Bir arkadaşıyla birlikte maç günü statta görev aldığını anlatan Çiftçi, maçtan önce saat 15.00 sıralarında büfeyi açtıklarını ve taraftarların alınmaya başlamasıyla birlikte satışa başladıklarını söyledi.

Maç başlamadan önce taraftarların yoğunluğu nedeniyle su satışının bittiğini, bir süre sonra çayın da bittiğini kaydeden Çiftçi, taraftarları diğer büfelere yönlendirmeye başladığını belirtti. Bir süre sonra taraftarların yeniden büfeye gelerek "Neden çay yok?", "Niye pahalı satıyorsun?" şeklinde tepkiler gösteremeye başladığını ve bu tepkilerini fiziki olarak sürdürdüklerini kaydeden Çiftçi, bir süre sonra içlerinden birinin yarısına kadar kaynar su dolu olan çay kazanını üzerine döktüğünü kaydetti.

Can havliyle üzerindeki tişörtü çıkartabildiğini ve yanındaki arkadaşı tarafından lavaboya götürüldüğünü kaydeden Çiftçi, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığını anlattı.

Acıdan bağırmaya başladığını ve bazı taraftarların "Çocuğun ne suçu var?", "Ne diye bunu yapıyorsun?" diye bağırdıklarını duyduğunu kaydeden Çiftçi, yüzünün sol kısmından itibaren boynu, göğüs, karın ve kolunun dirseğe kadar yandığını, vücudunda oluşan ikinci derece yanık teşhisiyle tedaviye alındığını dile getirdi.

Çiftçi, "Doktorlar iyileşeceğimi söylüyor. Ama iz kalma ihtimalinin çok yüksek olduğu söyleniyor. Bu işi yapan kişi olayı bile unutmuştur. Hatırlamıyordur bile. Tek isteğim o kişinin bulunması. Bu durum başka bir kişiye de denk gelebilirdi. Benim gözüm veya başka bir organım tamamen kullanılamaz hale gelebilirdi. Başka arkadaşlarıma denk gelebilirdi. Biz harçlığımızın derdindeydik, başka amacımız yoktu. Buna da şükür. Belki ömür boyu bu izi taşıyacağım ama bunu yapan kişi rahat gezmemeli." diye konuştu.

- Güvenlik artırılmalı

Statlarda çalışanların kendi ekmeklerinin derdinde olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Umarım bundan sonra güvenlik önlemleri daha sık olur. Çalışanlar kendi ekmeklerinin derdinde. Harçlığmız için ordaydık. Umarım bir daha kimsenin başına böyle bir olay gelmez. Ailem çok üzüldü. Gözü dönmüş holiganlar yüzünden kimsenin bir daha canı yanmaz." dedi.

Mezuniyet törenine hastanede olması nedeniyle katılamadığını da belirten Çiftçi, "Kim mezuniyetine katılmak istemezdi ancak nasip değilmiş." diye konuştu.

TFF 1. Lig play off final karşılaşmasının yapıldığı Antalya Stadı'nda Göztepe ile Eskişehirspor karşılaşmış, maç sonunda saha içi olaylar çıkmış ve stat içine yabancı maddeler sokulduğu ortaya çıkmıştı.