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Öldü sandığı güvercini kalp masajıyla hayata döndürdü

- Adıyaman'da çocukluktan itibaren güvercin besleyen kişi, kafesinde hareketsiz bulduğu kuşa kalp masajı yaparak nefes almasını sağladı - Şahin: "Durumu şu anda iyi. Güvercinim ölseydi üzülürdüm. 2 yavrusu var"

Öldü sandığı güvercini kalp masajıyla hayata döndürdü

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da güvercin besleyen kişi, kafesinde hareketsiz bulduğu Rus cinsi güvercini kalp masajı uygulayarak yaşama döndürdü.

Siteler Mahallesi'nde yaşayan ve çocukluktan itibaren güvercin beslemeye merak salan Mehmet Şahin'in (35) kafesinde 15 güvercin bulunuyor. Her gün düzenli olarak kuşlarını yem ve su vermek için kontrol eden Şahin, dün güvercinlerinden birisinin hareketsiz olduğunu fark etti.

Kuşu önce suyla yıkayan, daha sonra da güneşte bir süre bekleten Mehmet Şahin, ardından da güvercine kalp masajı uygulayıp tekrar hayata döndürdü.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, hareketsiz haldeki güvercini eline aldığında nefes almakta zorluk çektiğini fark ettiğini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Şok etkisi yaratsın diye güvercini suladım. Bu anı hatıra olsun diye kameralara kaydettim. Daha sonra kuşu güneşe aldım. Güneşte 10-15 saniye kalp masajı yaptım. Gözleri açıldıktan sonra kuşun başında biraz dua ettim. Kuş, Allah'ın izniyle 5 dakika sonra kendine geldi. Durumu şu anda iyi. Güvercinim ölseydi üzülürdüm. 2 yavrusu var. Güvercinleri çok seviyorum. Güvercinim Rus cinsi güvercindir. Güvercinlerimi satmıyorum."

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