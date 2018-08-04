Öldürülen Başkan Yardımcısının adı TSO'da yaşayacak

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'un adı TSO Toplantı Salonunda yaşatılacak.

Osmaniye'de, 3 Temmuz'da TSO binasına gelen S.K. tarafından yapılan silahlı saldırıda yaşamını yitiren MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi TSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'un adının toplantı salonuna verilmesi dolayısıyla odada tören düzenlendi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en demokratik kurumlarından birinin içinde bulunduklarını söyledi.

Birlik olarak demokrasiye olan inançları çerçevesinde herhangi bir oda ya da borsada göreve kim geldiyse başlarının üstünde yeri olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu saldırı sadece TSO Başkan Yardımcısına yapılmadı. Tüm Türkiye'de bulunan 365 oda ve borsamızın başkanlarına, onların temsil ettiği ülke genelindeki 1,5 milyon üyemize ve ülkemizin kalkınması, gelişmesi için çaba sarf eden iş adamlarımızın tamamına yapıldı.1,5 milyon üyemiz Osmaniye ile tek yürek olmuş durumda. Hiç kimsenin endişesi olmasın Osmaniye TSO yalnız değildir. Osmaniye'yi 3-5 çapulcunun eline bırakmayız. Ülkemizin kanunları var. Bizlerde o kanunların sonuna kadar yerine getirilmesi için iş adamları olarak takipte olacağız. Tüm Türkiye'den oda ve borsa başkanları şu an bu salonda. Beni en çok umutlandıran tablo ise şu oldu. Bizde siyaset olmaz. Kim ne fikirdeymiş, hangi dindenmiş, ırkı neymiş bizi ilgilendirmez. Ama Osmaniye'de en acılı günde 3 siyasi partinin temsilcilerinin bir araya gelmesi bizi sevindirdi."

Hisarcıklıoğlu, Hasan Ersoy'un yaşamı boyunca yaptığı hizmetlerin hem kendisine hem ailesine manevi kazanç olarak döneceğini sözlerine ekledi.

- Ersoy'un torununun gözyaşları hüzünlendirdi

Saldırıda yaralanan Osmaniye TSO Başkanı Devrim Aksoy da olayın ardından Osmaniye Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Başsavcılığa gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ederek, "Suçluların hak ettikleri cezaları alacağına gerçekten inanıyor, olayın aydınlatılması konusunda güvenimizin kurumlara tam olduğunu belirtmek istiyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Osmaniye TSO yönetim kurulu olarak, devraldığımız bayrağı taşırken şeffaf, objektif hizmet anlayışımızdan ve hukuk kuralları çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Hasan Ersoy'un kardeşi MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy da duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Hasan Ersoy'un torunu 11 yaşındaki Ayyüce Ersoy'un ise dedesiyle anılarını paylaşırken ağlaması katılımcıları hüzünlendirdi.

TSO Başkanı Aksoy, Hisarcıklıoğlu'na, Hasan Ersoy'la birlikte çekilmiş bir fotoğraf hediye etti.

Osmaniye'de, 3 Temmuz'da TSO binasına gelen S.K. tarafından yapılan silahlı saldırıda, MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi TSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy hayatını kaybetmiş, Başkan Devrim Murat Aksoy yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili 12 kişi tutuklanmıştı.

