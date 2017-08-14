Öldürülen çevreci çiftin dava açtığı mermer ocağı kapatıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesindeki evlerinde av tüfeğiyle öldürülen Kiracılar Derneği (KİRADER) Genel Başkanı Ali Ulvi ve eşi Aysin Büyüknohutçu'nun, faaliyetinin durdurulması için mücadele yürüttüğü mermer ocağı, Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneğinin (TORAÇDER) şikayeti üzerine kapatıldı.

TORAÇDER'den yapılan yazılı açıklamada, Finike ilçesi Kızılcık Yaylası'ndaki evlerinde 9 Mayıs'ta öldürülen Aysin (61) ve eşi Ali Ulvi Büyüknohutçu'nun (61), asırlık sedir ve çam ağaçlarının bulunduğu Alacadağ, Gökçeyaka, Kızılcık ve Adalar gibi bölgelerdeki taş ve mermer ocaklarına karşı bölge halkının da desteğiyle hukuk savaşı verdiği hatırlatıldı.

Büyüknohutçu çiftinin, Alacadağ Kızılcık Yaylası'nda bir mermer ocağı için verilen maden arama izin belgesinin, mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle bölge sakinleriyle dava açtığı kaydedilen açıklamada, Büyüknohutçu'nun davayı kazandığı vurguladı.

Açıklamada, Büyüknohutçu çiftinin öldürülmeden yaklaşık 1 yıl önce, ruhsat süresi dolduğu halde çalışmaya devam eden mermer ocağının kapatılması için Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne başvuruda bulunduğu belirtilerek, ocağın izin süresinin dolmasına rağmen mermer çıkarma faaliyetlerini sürdürdüğünün tespit edildiği kaydedildi.

- Maden ocağı BİMER'e şikayet edildi

TORAÇDER üyelerinden avukat İsmail Doğan Tunçbilek'in, mermer ocağının izinsiz çalışmalarının durdurulması ve ocağın kapatılması için Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) şikayette bulunduğu bildirilen açıklamada, söz konusu şikayet üzerine ocağın kapatıldığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, mermer ocağının faaliyetlerine devam etmesi ile ilgili sorumlu ve yetkili kamu görevlileri hakkında da gerekli suç duyurusunda bulunulacağı vurgulanarak, Büyüknohutçu çiftçinin başlattığı mücadele kapsamında, çevre ve ormanın korunmaya devam edileceği kaydedildi.

Antalya'nın Finike ilçesinde 10 Mayıs tarihinde KİRADER Genel Başkanı ve çevreci Ali Ulvi Büyüknohutçu (61) ve eşi Aysin Büyüknohutçu (61) evlerinde silahla ateş edilmiş halde ölü bulunmuştu. Büyüknohutçu çiftçi, özellikle Finike ilçesinde bulunan taş ocaklarına karşı açtığı davalar ve yaptığı eylemlerle adını duyurmuştu.



