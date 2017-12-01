Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi yardım kampanyası iklimlendirme profesyonellerini hakkı eren ÜÇ BELEDİYE DAHA KATILDI
İhracatta Kasım iyi geçti
İhracatta Kasım iyi geçti
Çözümü Ankara'ya taşıdı
Çözümü Başkent'e taşıdı
Muhteşem dönüşüm
Muhteşem dönüşüm
9 film vizyona girecek
9 film vizyona girecek
Taraftarın ilgisi arttı
Taraftarın ilgisi arttı

Öldürülen Suriyeli kadın hakkındaki yoruma hapis istemi

Sakarya'da 10 aylık bebeğiyle birlikte öldürülen Suriyeli kadınla ilgili sosyal medyadaki bir paylaşıma yorum yapan B.Y hakkında, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Öldürülen Suriyeli kadın hakkındaki yoruma hapis istemi

İSTANBUL (AA) - Sakarya'da 10 aylık bebeğiyle birlikte öldürülen Suriyeli kadınla ilgili sosyal medyadaki bir paylaşıma yorum yapan şüpheli B.Y hakkında, 5 yıl kadar hapis istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bir kullanıcının Instagram'da "Sakarya'da tecavüze uğrayan Suriyeli kadın oğlu ile birlikte başları ezilerek öldürüldü" şeklindeki bir haber paylaştığı, B.Y'nin de bu paylaşımın altına yorumda bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, B.Y'nin daha önce işlenmiş bir suçu alenen övdüğü ve ülkelerindeki iç savaş nedeniyle halen Türkiye'de sığınmacı konumunda bulunan Suriyeliler aleyhine kin ve düşmanlığı alenen tahrik ettiği belirtilerek, şüphelinin, "suçu ve suçluyu övme" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Muhabir: Hanife Sevinç

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Suriyeli KadınTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5