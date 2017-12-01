Öldürülen Suriyeli kadın hakkındaki yoruma hapis istemi

İSTANBUL (AA) - Sakarya'da 10 aylık bebeğiyle birlikte öldürülen Suriyeli kadınla ilgili sosyal medyadaki bir paylaşıma yorum yapan şüpheli B.Y hakkında, 5 yıl kadar hapis istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bir kullanıcının Instagram'da "Sakarya'da tecavüze uğrayan Suriyeli kadın oğlu ile birlikte başları ezilerek öldürüldü" şeklindeki bir haber paylaştığı, B.Y'nin de bu paylaşımın altına yorumda bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, B.Y'nin daha önce işlenmiş bir suçu alenen övdüğü ve ülkelerindeki iç savaş nedeniyle halen Türkiye'de sığınmacı konumunda bulunan Suriyeliler aleyhine kin ve düşmanlığı alenen tahrik ettiği belirtilerek, şüphelinin, "suçu ve suçluyu övme" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Muhabir: Hanife Sevinç