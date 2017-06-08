Olimpik sporcular yetiştirecek liselerin sayısı artacak

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), spor liselerinin olimpik branşlarda yapılandırılması, olimpik sporlarda branşlaşmaya gidilerek uluslararası spor camiasında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi amacıyla 67 spor lisesinden 8'ini "Tematik Spor Lisesi" olarak açacak.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, olimpik sporlarda branşlaşmaya gidilerek, uluslararası spor camiasında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi amacıyla 67 spor lisesinin 8'i "Tematik Spor Lisesi" olarak faaliyet gösterecek.

Antalya, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Samsun, Sakarya ve Sivas'da açılacak spor liselerinde, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren branşlaşmaya uygun öğrenci alınması planlandı.

- Branşlaşmaya gidilecek

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 67 spor lisesi bulunurken, Türkiye Futbol Federasyonu Meral-Celal Aras Spor Lisesi ve Ankara TVF Spor Lisesi önceki yıllarda ilk tematik spor lisesi olarak eğitime başladı.

Tematik spor liselerinin artırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında Nisan 2016'da imzalanan iş birliği protokolüne göre, tematik spor liselerinin sayısının artırılması ve spor liselerinin bazı spor branşlarında uzmanlaşmayı mümkün kılacak şekilde yapılandırılması öngörüldü.

Buna göre, Antalya Alanya Spor Lisesi yüzme ve bisiklet, Erzincan Spor Lisesi atletizm, Erzurum Aziziye Spor Lisesi buz pateni, curling, kayak ve buz hokeyi, Eskişehir Tepebaşı Eğitimciler Spor Lisesi basketbol, İzmir Foça Spor Lisesi futbol, Samsun İlkadım Gülizar- Hasan Yılmaz Spor Lisesi uzakdoğu sporları, Sakarya Serdivan Spor Lisesi su sporları, Sivas Ahmet Ayık Spor Lisesi güreş ve boks branşlarında öğrenci alacak.







