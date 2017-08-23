Olimpiyat şampiyonları Sivas'ta buluşacak

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Kongresi'nin 98. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerde, farklı zamanlarda olimpiyat şampiyonu bulunan güreşçiler Ahmet Ayık, Hamza Yerlikaya ve Taha Akgül'ün hemşehrileri ile söyleşide bir araya geleceğini söyledi.

Gül, valilikte düzenlediği basın toplantısında, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 98. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Yıl dönümünün Kurban Bayramı'na denk geldiğine işaret eden Gül, etkinlikler kapsamında düzenlenecek fuarların bayram öncesi ve sonrası şeklinde planlandığını ifade etti.

Gül, etkinliklerin yarın 4. Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile başlayacağını, fuara, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katılmasının beklendiğini dile getirdi.

Etkinliklerde, 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin temsili canlandırılması, tören programı ve Aşıklar Bayramı düzenleneceğini aktaran Gül, 7-10 Eylül tarihlerinde ise kentte ilk defa yapılacak "Sivas Markaları Fuarı"nın açılışının gerçekleştirileceğini kaydetti.

Bu fuarda Sivas markalarının görücüye çıkacağını anlatan Vali Gül, 8-14 Eylül'de de Sivas Kitap Günleri düzenleneceği bilgisini paylaştı. Gül, şöyle konuştu:

"175'in üzerinde yayınevinin katılacağı etkinliği, Sivas Belediyesi ile İl Özel İdaresi birlikte gerçekleştirecek. Fuara, Prof. Dr. İlbey Ortaylı başta olmak üzere pek çok yazar katılacak. Vatandaşların taleplerine göre yazar seçimi yapıldı. Her kesime hitap eden yazarlar kente davet edildi. Etkinliklerde Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Samet Aybaba ile eski futbolcu Hayrettin Yerlikaya da konuşmacı olarak yer alacak. Program kapsamında okuma etkinliği ve Payitaht Abdulhamit dizisinin oyuncuları ile söyleşi gerçekleştirilecek."

Gül, etkinliklerde farklı zamanlarda olimpiyat şampiyonluğu elde eden Sivaslı güreşçiler Ahmet Ayık, Hamza Yerlikaya ve Taha Akgül'ün de söyleşiye katılacağını belirtti.

Etkinliklerde bu yıl 15 Temmuz ile ilgili programa da yer verildiğini aktaran Gül, tüm Sivaslıları programlara davet etti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü ile Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın da katıldı.