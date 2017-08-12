Olimpos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

ANTALYA (AA) - Kumluca'ya bağlı Yazır Mahallesi'nde bulunan Olimpos Antik Kenti'nde 2017 yılı kazı çalışmaları başladı.

Kumluca'ya bağlı Yazır Mahallesi sınırları içinde bulunan Olimpos Antik Kenti'nde 2017 yılı kazı çalışmalarının başlaması dolayısıyla Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve Antalya Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, antik kenti ziyaret ederek kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kazı çalışmalarını yürüten Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Olcay Uçkan, 2017 yılı kazı çalışmalarının geçen yıllardan kalan çalışmaların devamı ve antik kentteki yapıtların sağlamlaştırılması şeklinde devam edeceğini söyledi. Prof. Dr. Uçkan, planlı bir şekilde yürüttükleri kazı çalışmalarının yaklaşık 1,5 ay süreceğini belirtti.

Ziyaret sonunda Prof. Dr. Uçkan, misafirlerine Olimpos Antik Kenti kazılarında çıkartılan ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tespit edilen toprak testide çay ikram etti.