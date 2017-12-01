Ölü ele geçirilen teröristin parmak izi patlayıcıların üzerinde çıktı

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin parmak izi, Van ve Şırnak'taki operasyonlarda ele geçirilen çok sayıda patlayıcının üzerinde çıktı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince 22 Ağustos'ta Bükeç Mahallesi kırsalında düzenlenen yakın hava desteği harekatı sonucu ölü ele geçirilen 3 teröristten birinin kimliği, İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Kısım ile Jandarma Kriminal Laboratuvarının parmak izi çalışması sonucu tespit edildi.
Parmak izleri, 28 Nisan'da Çatak ilçesi Dalbastı Mahallesi kırsalında icra edilen "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu-2" kapsamında tespit edilen el yapımı patlayıcıda, 21 Ağustos'ta Gürpınar ilçesi Özlüce Mahallesi'nde tespit edilen el yapımı patlayıcıda ve 2014-2017 yıllarında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çeşitli tarihlerde ele geçirilen 10 el yapımı patlayıcıda belirlendi.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.