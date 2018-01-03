'Ölüler şehri'nde 7/24 tarih nöbeti

BURSA(AA) - Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Hisardere Mahallesi Bayırdibi mevkisinde "Ölüler şehri (Nekropolis)" olarak anılan, 2015 ve 2016'da Roma dönemine ait iki lahdin çıkarıldığı bölgede, kaçak kazıların önlenmesi için polis ve jandarma ekipleri, 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

İznik'te 2'nci yüzyıla ait lahitlerin bulunduğu zeytinlik bölgede, arkeolojik kazılara başlanması için İznik Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen kamulaştırma davasının tamamlanması bekleniyor.

Güvenlik güçleri, bu süreçte olası kaçak kazılara göz açtırmamak amacıyla bölgeyi güvenlik kordonuna aldı.

"Lahitler İ.S. 2'nci yüzyıla ait"

İznik Müze Müdürü Hasan Kalsen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hisardere Mahallesi Bayırdibi mevkisinde yer alan ve tapuda 29 parselde kayıtlı zeytinliğin, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 16 Kasım 1992 tarih ve 2811 sayılı kararıyla "Bayırdibi Mevki Buluntu Alanı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edildiğini söyledi.

Kalsen, kaçak kazılar sonucu tespit edilen lahitlerin ortaya çıkarılması için 2015 ve 2016'da İznik Müze Müdürlüğünce iki kurtarma kazısı yapıldığını hatırlatarak, "Yapılan kurtarma kazılarında 2015 yılında sidamara tipi (sütunlu) 2016 yılında da yazıtlı olmak üzere iki lahdin müzeye nakli sağlandı. Stil özelliklerinin değerlendirilmesi sonucu lahitlerin, İ.S. 2'nci yüzyıla ait olduğu belirlendi." dedi.

"Ölüler şehri"nde bulunan lahitler

İlçeye bağlı Hisardere Mahallesi Bayırdibi mevkisinde Hatice Sürek'e ait zeytinlikte Kasım 2015'te Roma dönemine ait olduğu belirtilen mermer lahit bulunmuştu. "Kraliçe mezarı" olabileceği değerlendirilen, yaklaşık 7 ton ağırlığındaki lahdin şu ana kadar İznik'te başka bir örneğinin çıkmadığı belirtilmişti.

İki tarafında "lotus çiçeği"ne sarılı Eros kabartması yer alan bu görkemli lahdin 10 metre doğusundaki bir zeytinlikte de Eylül 2016'da bir lahde daha rastlanmıştı. Bunun, Hatice Sürek'e ait zeytinlikte daha önce bulunan lahde büyük ölçüde benzediği açıklanmıştı.

İki lahit, İznik Müze Müdürlüğü ekiplerince yapılan kurtarma kazılarının ardından bulundukları yerden çıkarılarak İznik Müzesine götürülmüştü.

Muhabir: Şenol Poyraz