Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cnnturk Veeam dünya Dr. Markus Heyn cityscape
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor
En güvenli yıl oldu
En güvenli yıl oldu
Görev süresi doldu
Görev süresi doldu
5 yılın en iyi performansı
5 yılın en iyi performansı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı

"Ölüm Odası" 5 Ocak'ta vizyona girecek

- Dan Bush'un yönetmenliğini üstlendiği film, gerilim ve korku türü severleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor

İSTANBUL (AA) - "Altın Küre" ödüllü oyuncular James Franco ve Francesca Eastwood ile Taryn Manning'in rol aldığı "Ölüm Odası" filmi, 5 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.

Gerilim ve korku türü severleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Dan Bush üstlendi.

ABD yapımı filmin konusu kısaca şöyle:

"İki kız kardeş olan Leah ve Vee, ünlü bir gangsterin malına zarar veren ağabeyleri Michael'ı kurtarmak için banka soymak zorunda kalırlar fakat soygun esnasında bankada bulunan para, ağabeylerini kurtarmaya yetmeyecektir. Bankanın müdür yardımcısı Ed Maas, paranın bir kısmını kendisinin alması karşılığında iki kız kardeşi alt kattaki kasaya götürmeyi teklif eder. Ancak kasanın içinde buldukları, umdukları gibi çıkmayacaktır."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
James FrancoKorkuÖlüm OdasıSinema
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5