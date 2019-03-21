Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon atasehir Tokyo
Google'a ceza
Google'a “milyarlık“ ceza
5 milyonluk yem bitkisi
5 milyonluk yem bitkisi
Hepsiburada’ya yeni CEO
Hepsiburada’ya yeni CEO
Her ses bir nefes
Her ses bir nefes
İkinci ödülü aldı
İkinci ödülü aldı

"Ölüm yolu" duble yola dönüşüyor

- Gaziantep ve Şanlıurfa'yı birbirine bağlayan, sıklıkla trafik kazalarının yaşanması nedeniyle halkın "ölüm yolu" adını verdiği kara yolu, duble yol haline getiriliyor - D-400 kara yolunun Güneydoğu bölümünü oluşturan Gaziantep-Nizip arasındaki etapta, yol genişletme çalışmaları tamamlanarak asfalt dökme işlemlerine başlandı - AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: - "Benim doğduğum, büyüdüğüm Nizip'te neredeyse ailesinden bu yolda can vermeyen kimse kalmadı" - "İnşallah yıl sonuna kadar duble yol projemizin Nizip ayağını tamamlayarak kazaların önüne geçmiş olacağız"

banner17

GAZİANTEP (AA) - AYSU BİÇER - Türkiye'nin batısını doğuya kavuşturan D-400 kara yolunun Güneydoğu Anadolu Bölgesi etabında bulunan ve sık sık yaşanan trafik kazaları nedeniyle "ölüm yolu" olarak anılan Gaziantep-Şanlıurfa arası, genişletilerek duble yol haline getiriliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Ege sahilindeki Muğla'nın Datça ilçesinden başlayıp Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar uzanan D-400 kara yolu, 2 bin kilometreden daha fazla uzunluğuyla Türkiye'nin batısı ve doğusundaki onlarca kenti birbirine bağlıyor.

Yapılan yatırımlarla büyük bölümü duble yol haline getirilen D-400 kara yolunun Gaziantep kent merkezi ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi arasındaki yaklaşık 65 kilometrelik mesafesi ise gidiş-gelişli haliyle, bölge halkını uzun yıllardır üzüyor. Ölümlü ve yaralanmalı çok sayıda kazanın yaşanması nedeniyle bölge halkının "ölüm yolu" olarak adlandırdığı kara yolu için bir süre önce başlatılan duble yol çalışması, aralıksız sürüyor.

Gaziantep-Nizip arasında genişletme çalışmaları tamamlanan yolda asfalt dökümüne başlandı. Asfalt çalışmalarının ardından duble yol haline gelecek "ölüm yolu"nun Gaziantep-Nizip bölümünün yıl sonu, Nizip-Birecik arasının ise 2020 itibariyle tamamlanması planlanıyor.

- "Ailesinden bu yolda can vermeyen kimse kalmadı"

AB Bakan yardımcılığı görevinden bu yana kara yolundaki çalışmaları yakından takip eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duble yol projesinde önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi.

D-400 kara yolunun bu bölümünde sık sık trafik kazalarının yaşandığını anlatan Şahin, "Benim doğduğum, büyüdüğüm Nizip'te neredeyse ailesinden bu yolda can vermeyen kimse kalmadı. En son geçtiğimiz aylarda liseden sıra arkadaşımı kaybettim. İnşallah bu yılın sonuna kadar duble yol projemizin Nizip ayağını tamamlayarak bu kazaların önüne geçmiş olacağız." diye konuştu.

Şahin, yol genişletme çalışmalarının Nizip'e kadar olan bölümünün tamamlandığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Hava koşullarının düzelmesiyle birlikte asfalt yapım çalışmalarına başlandı, bugün de kurbanımızı bu yolda bir daha kan akmaması dileğiyle kestik ve yolumuzun asfaltlama çalışmalarına başladık, kentimize hayırlı olsun. İnşallah bu yılın sonuna kadar duble yol projemizin Nizip ayağını tamamlayarak bu kazaların önüne geçmiş olacağız. 2020'nin sonuna kadar da projenin Birecik ayağını tamamlamayı hedefliyoruz."

Şahin, yol asfaltlama çalışmalarının son teknoloji makinelerle yapıldığına dikkati çekerek, çalışmaların tamamlanmasıyla bölge halkının rahat bir nefes alacağını sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ali ŞahinAsfaltD-400 KarayoluGaziantepNizip
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5