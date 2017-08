"Ölümcül obezlerin diyetle kilo verme ihtimali yüzde 3"

İSTANBUL (AA) - HABİBE TAŞDELEN - Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Emin Ersoy, vücut kitle indeksi 35'in üzerinde, hiperkolesterol, hipertansiyon, eklem ya da kalp hastalığı bulunan kişilerin ancak cerrahi işlemle kilo verebileceğine dikkati çekerek, "Çünkü artık morbid (ölümcül) obezite söz konusudur. Bu kişilerin diyet veya diğer çözümlerle kilo verme şansları yüzde 3'tür. Yüzde 97'si başarılı olamaz." dedi.

Prof. Dr. Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından 2010'da gerçekleştirilen çalışmaya göre, Türkiye'de obezite görülme sıklığının yüzde 30,3 artarak, yüzde 20'lere ulaştığını söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 16 milyon obezite hastası bulunduğunu belirten Ersoy, bu hastalığın kadınlarda görülme sıklığının yüzde 44, erkeklerde ise yüzde 27'yi aştığını kaydetti. Emin Ersoy, ev işi değil, programlı hareketin zayıflamayı sağladığını, bunun için de günde en az 30 dakika tempolu yürüyüş yapılması gerektiğini ifade etti.

- "Bütün besinleri dengeli bir şekilde tüketmek gerekir"

"Kim obez, kim şişman" diye bir ayrım yaparken vücut kitle indeksinin hesaplanması gerektiğini vurgulayan Ersoy, 20 ile 25 arasındaki vücut kitle indeksinin, "normal" kabul edildiğine değindi.

Bütün besinleri dengeli şekilde tüketmenin önemine işaret eden Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Yasak diye bir şey yoktur fakat dengeli olmak zorundayız. Sürekli öğle yemeğinizi hamburgercide yiyorsanız, her öğün su yerine kola ve benzeri şekerli içecekleri tüketiyorsanız, her gün yağlı ve kalorisi yüksek şeyleri tercih ediyorsanız, bunlar size kilo olarak döner. Haftada bir kez bir porsiyon olmamakla birlikte porsiyonun dörtte biri kadar hamburger tüketebilirsiniz. Haftada bir top yenen dondurmanın bir zararı olmaz. Ancak günde yarım kilo, 3-4 top dondurma yiyorsanız fazla kalori almış olursunuz. Ev yemeği tüketmek de oldukça önemli. Çünkü ancak evde yediğimiz yemeklerin içerisindeki şeker ve yağ oranlarını bilebiliriz. Dışarıda tüketilen her şeyde fazla şeker ve yağ var."

- Cerrahi müdahalenin şartları var

Prof. Dr. Emin Ersoy, cerrahi müdahale amacıyla gelen hastalarına, "Yeteri kadar hareket ettiniz mi, diyet uyguladınız mı, dengeli beslendiniz mi, endokrin uzmanına gidip bir ilaç kullandınız mı?" şeklinde sorular yönelttiğini, bu sorulara olumlu cevap aldığı takdirde cerrahi müdahale yaptığını söyledi.

Cerrahi müdahale için birtakım şartlar olduğuna değinen Ersoy, "Vücut kitle indeksi 35'in üzerinde ve yanı sıra hiperkolesterol, hipertansiyon, eklem ya da kalp hastalığı varsa bu kişiler artık cerrahi işleme başvurmak zorundadır. Çünkü artık morbid (ölümcül) obezite söz konusudur. Bu kişilerin diyet veya diğer çözümlerle kilo verme şansları yüzde 3'tür. Yüzde 97'si başarılı olamaz." dedi.

Obezitenin çaresi olan bir hastalık olduğunun da altını çizen Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu hastalığı yenmek için uyulması gereken kurallar vardır. İlk kural kararlılık, ikinci kural hareketlilik, üçüncü kural ise sağlıklı beslenmek. Sadece fazla kilonuza bağlı olarak kanser olma ihtimaliniz artıyor. Kadınlarda meme kanseri, yumurtalık kanseri, erkeklerde prostat, hem kadın hem erkekte kalın bağırsak kanseri olma ihtimali artış gösteriyor. Obezite, kanser, yüksek tansiyon, diyabet ve kalp hastalıklarının önemli nedenlerinden biridir."