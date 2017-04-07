Ölümlü kaza sonrası karayolunu trafiğe kapattılar

KONYA (AA) - Konya'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza sonrası mahalle halkı karayolunu trafiğe kapattı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Akıcı (31) yönetimindeki 42 HU 560 plakalı kamyonet, Konya-Karapınar karayolunun 50. kilometresindeki İsmil Mahallesi Kavşağı'nda Yusuf S. (44) idaresindeki 31 AVJ 68 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, kamyonette sıkışan sürücü Akıcı olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan tır sürücüsü Yusuf S. ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayı haber alan mahalle sakinleri, kısa sürede kavşakta toplanıp yol kapatma eylemi yaptı.

Konya-Karapınar karayolunda sürekli kaza yaşandığını ve bu nedenle kavşağa sinyalizasyon sistemi takılması gerektiğini belirten mahalle halkı, polis ve jandarma ekiplerinin çabasına rağmen araçların geçişine izin vermedi.

Bu sırada kalabalığın arasından geçmeye çalışan bir sürücüye vatandaşlar tepki gösterdi. Olaya jandarma ekipleri müdahale etti.

Jandarmanın yanı sıra toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ve Çevik Kuvvet ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Uyarılara rağmen dağılmayan gruba zaman zaman biber gazıyla müdahalede bulunuldu.

Mahalle sakinleri, olay yerine gelen jandarma ve kaymakamlık yetkililerinden kavşağa sinyalizasyon sistemi kurulacağı sözünü aldıktan sonra yaklaşık bir saat süren eylemi sonlandırdı ve yolda ulaşım normale döndü.

Daha sonra, kazada hayatını kaybeden İbrahim Akıcı'nın cesedi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi için morga gönderildi.