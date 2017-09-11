Ölümlü trafik kazasında sürücüye hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da aracıyla çarptığı yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadından birinin ölümüne, diğerinin de yaralanmasına neden olan sürücü 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Metin Nokay (37) katılmadı. Tarafların avukatlarının katıldığı duruşmada araştırılacak husus olmaması üzerine mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı, Metin Nokay'ın aracıyla giderken yolun karşısına geçmeye çalışan Mümine Fındık (43) ve Nazlı Fındık’a (57) çarptığını, yaralı kadınlardan Mümine’nin kaldırıldığı hastanede öldüğünü ve toplanan delil ve bilirkişi raporuna göre, eyleminin sabit olduğunu belirterek, sanığın bilinçli taksirle cezalandırılmasını istedi.

Sanık sürücünün avukatı, mütalaaya katılmadıklarını belirterek müvekkilinin beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sürücü Nokay'ı "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan önce 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Daha sonra yargılama sürecindeki davranışı lehine indirim nedeni kabul edilip verilen ceza 3 yıl 9 aya indirildi. Verilen karar Adana Bölge Adliye Mahkemesince de uygun bulunursa sanık sürücü Nokay, kalan cezasını çekmek için tutuklanıp cezaevine konulacak.

- Olay

Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdağan Bulvarı ile İzzet Begoviç Bulvarı'nın kesiştiği ışıklı kavşakta 6 Mart 2012'de 01 S 1006 plakalı araçla giden Metin Nokay, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazlı ve Mümine Fındık'a çarpmış, hastaneye kaldırılan kadınlardan Mümine Fındık hayatını kaybetmişti.



