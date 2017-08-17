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Ömer Halisdemir'in heykeli değiştiriliyor

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Halisdemir'in memleketi Niğde'deki heykeli, şehidin silüetini tam olarak yansıtmadığı gerekçesiyle meydandan kaldırıldı - Heykel, yeniden bir çalışma yapılmak üzere sanatçıya iade edildi

Ömer Halisdemir'in heykeli değiştiriliyor

NİĞDE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'deki heykeli, silüetin tam olarak yansıtılmadığı gerekçesiyle meydandan kaldırıldı.

Niğde Belediyesinden yapılan açıklamada, "Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda şehidimizin isminin ölümsüzleştirilmesi ve aziz hatırasının yaşatılması amacıyla yaptırdığımız Ömer Halisdemir heykelinin, şehidimizin ailesinde ve kamuoyunda oluşan, silüetin tam olarak yansımadığı yönündeki kanaatlerden hareketle, yeniden bir çalışma yapılmak üzere sanatçıya iade edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla." ifadelerine yer verildi.

Belediyece yaptırılan 6 metre boyundaki, arkasında "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" yazan heykel, 21 Şubat 2017'de şehidin adını taşıyan Ömer Halisdemir Meydanı'na dikilmiş, 17 Temmuz'da düzenlenen törenle resmi açılışı yapılmıştı.

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