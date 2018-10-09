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Omran İnşaat'tan 700 milyon liralık yatırım

- Omran İnşaat Genel Müdürü Ergin Bayram: - "Türkiye ekonomisine olan güvenimiz ve gelen talepler doğrultusunda 'Kasr-ı-Derya' ve 'Kasrı-Ahsen' projelerini hayata geçirmek istiyoruz. Başlangıç için öngördüğümüz yatırım tutarımız 700 milyon lira civarında" - "Bu ülkeye güveniyoruz. Burada kalıcı olmak istiyoruz"

Omran İnşaat'tan 700 milyon liralık yatırım
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İSTANBUL (AA) - Omran İnşaat, "Kasr-ı-Derya" ve "Kasrı-Ahsen" projelerini hayata geçirmek için ilk etapta 700 milyon liralık yatırım yapmayı planlıyor.

Omran İnşaat tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye pazarına büyüme hedefiyle giren şirket, ilk büyük konut projesi "Kasr-ı Âlâ"yı Çengelköy'de hayata geçirmesinin ardından, "Kasr-ı-Derya" ve "Kasrı-Ahsen" projeleri için harekete geçti. Şirket söz konusu projeler için ilk etapta 700 milyon liralık yatırım öngörüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Omran İnşaat Genel Müdürü Ergin Bayram, lüks segment konut üretiminde marka olmayı hedeflediklerini ve Türkiye'de kalıcı olarak yatırımlarını sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye yatırımlarına devam ettiklerini vurgulayan Bayram, "Bu ülkeye güveniyoruz. Burada kalıcı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayram, şirketin ilk konut projesi olan "Kasr-ı Âla"da sona yaklaştıklarına işaret ederek, inşaatın temelini attıklarını, dairelerin ise yüzde 20'sini sattıklarını bildirdi.

Çengelköy'ün merkezinde 6 bin metrekare alan üzerinde hayat bulan projenin, 2019'un ağustos ayında teslim edilmesinin planlandığını aktaran Bayram, "Lüks yaşam alanları inşa edeceğiz ve Türkiye'de büyüyeceğiz. Türkiye ekonomisine olan güvenimiz ve gelen talepler doğrultusunda 'Kasr-ı-Derya' ve 'Kasrı-Ahsen' projelerini de hayata geçirmek istiyoruz. Başlangıç için öngördüğümüz yatırım tutarımız 700 milyon lira civarında diyebiliriz." değerlendirmelerini yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Ergin BayramOmran İnşaat
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