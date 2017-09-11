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OMÜ'de pilot adaylarına uçuş eğitimi

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinde, Hava Eğitim Komutanlığının ihtiyaç duyduğu nitelikli pilot adaylarından 110'una uçuş eğitimi verildi - UZAYTEM Müdürü Prof. Dr. Kolbakır: - "Hava Kuvvetlerine pilot yetiştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz"

OMÜ'de pilot adaylarına uçuş eğitimi

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinde (UZAYTEM), Hava Eğitim Komutanlığının ihtiyaç duyduğu nitelikli pilot adaylarından 110'una uçuş eğitimi verildi.

UZAYTEM'den yapılan yazılı açıklamada, Türk Hava Kuvvetlerinin pilot gücünün desteklenmesi amacıyla, Eğitim Komutanlığının belirlediği pilot adaylarının UZAYTEM'de uçuş eğitimi aldığı belirtildi.

Ülkenin vurucu ve önleyici hava gücünü oluşturacak pilotların, askeri eğitimlerinin ardından ülkenin semalarında görev yapacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığı, geçen yıl yaşanan kalkışma sonrasında pilot açığını kapatmak ve gücünü arttırmak için harekete geçmişti. OMÜ UZAYTEM, Eğitim Komutanlığının ihtiyaç duyduğu nitelikli pilot adaylarından 110'una uçuş eğitimini verdi. Aday pilotlar, 4 yıllık askeri eğitimlerini de tamamladıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava gücüne katılacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen UZAYTEM Müdürü Prof. Dr. Ferşat Kolbakır, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne en önemli sivil desteğin OMÜ tarafından sağlanabileceğini bildirdi.

Kolbakır, "Hava Kuvvetlerine pilot yetiştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. İki aylık dönem içinde gençlerimizin yüksek performansına şahit olduk. Havacılık ve uçak kullanımı konusunda bilgi ve tecrübesi olmayan pilot adayı gençlerimizin kısa bir süre içinde her türlü uçuş koşullarında uçabilecekleri bilgi ve beceriyi alabildiklerini gördük. Milletimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimize güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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