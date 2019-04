Omurilik felçli Şeyma'dan "herkese" Wings for Life World Run daveti - Şeyma Avcı: - "Rehabilitasyon sürecinde kendime verdiğim yürüme sözünü, Wings for Life Vakfı’nın destekleriyle gerçekleştirebilirim. Buna inanıyorum. O sebeple daha fazla omurilik felci araştırmasına fon sağlanması için herkesi, 5 Mayıs’ta İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde ve Ford’un desteğiyle düzenlenecek Wings for Life World Run’a katılmaya davet ediyorum"

12 Nisan 2019 Cuma 17:49