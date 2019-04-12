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Omurilik felçli Şeyma'dan "herkese" Wings for Life World Run daveti

- Şeyma Avcı: - "Rehabilitasyon sürecinde kendime verdiğim yürüme sözünü, Wings for Life Vakfı’nın destekleriyle gerçekleştirebilirim. Buna inanıyorum. O sebeple daha fazla omurilik felci araştırmasına fon sağlanması için herkesi, 5 Mayıs’ta İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde ve Ford’un desteğiyle düzenlenecek Wings for Life World Run’a katılmaya davet ediyorum"

Omurilik felçli Şeyma'dan
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İZMİR (AA) - Omurilik felçli Şeyma Avcı, omurilik felci araştırmasına fon sağlanması için herkesi 5 Mayıs'ta İzmir Büyükşehir Belediyesinin himayesinde ve Ford’un desteğiyle düzenlenecek Wings for Life World Run’a katılmaya davet etti.

Avcı, 20 yaşında yaz tatili için gittiği Almanya'da geçirdiği kaza sonucu ağır şekilde yaralandı. Daha sonra omurilik felci olan Avcı, yaptığı açıklamada, ilk başlarda zorlansa da hayatta mutluluğu beklemek yerine mutlu olmaya karar verdiğini aktardı.

İki çocuk sahibi olan Avcı, kazadan sonra çok zor süreçlerin üstesinden geldiğini anlattı.

Herkesin aslında bir omurilik felçlisi adayı olduğuna işaret eden Avcı, şunları kaydetti:

"Birden yürüme yetisini kaybetmek insanı kötü hissettiriyor. Dışarıda yürüyebilen insanları görünce kafandan 'Neden ben’ sorusu hiç gitmiyor. Rehabilitasyon sürecinde geçen bir ay sonunda bir gelişme olmamıştı. Herkesin hayatına devam ettiğini gördüm. En sevdiklerim annem, babam, kardeşlerim işe gidiyorlar, alışverişe gidiyorlar; nişanlım aynı şekilde işe gidiyor, arkadaşlarıyla buluşuyordu. Üniversitedeki arkadaşlarım üçüncü sınıfa geçmişti. Yani Hayat devam ediyordu. Ani bir kararla merkezden ayrıldım. Mola verdiğim hayatıma geri dönmem gerektiğini hissettim. Ailem bana burada bir ev tuttu. Sonra adım adım evde yalnız kaldıkça önce temizlik yapmaya sonra yemek yapmaya başladım. Adım adım ilerledim. Artık hayatımın iplerini elime almaya başladım."

Kendisini engelleriyle değil, başarılarıyla tanımlamayı tercih ettiğini vurgulayan Avcı, "Katılım ücretlerinin hepsinin hayat kurtarıcı nitelikteki omurilik araştırmalarında kullandığı organizasyonun fonladığı araştırmalar sayesinde bir gün yeniden yürümeyi de başarabileceğim. Rehabilitasyon sürecinde kendime verdiğim sözü, Wings for Life Vakfı’nın destekleriyle gerçekleştirebilirim. Buna inanıyorum. O sebeple daha fazla omurilik felci araştırmasına fon sağlanması için herkesi www.wingsforlifeworldrun.com sitesinden etkinliğe kayıt olmaya ve destek vermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
FelçOmurilikRehabilitasyon
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