Omurilik felçlilerine dikkati çekmek için fotoğraf sergisi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile Büyükçekmece Fotoğraf Kulübü Derneği (BÜFOD) tarafından, omurilik felçlilerine yönelik sosyal farkındalık projesi kapsamında fotoğraf sergisi açılacak.
TOFD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Ocak Çarşamba günü saat 18.00'de Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilecek sergide, TOFD üyelerinin katıldığı sanatsal, sosyal ve sportif etkinliklerde çekilen fotoğraflar yer alacak.
Omurilik felçlilerine yönelik sosyal farkındalık projesi kapsamında düzenlenen sergi, 10 Ocak'a kadar açık kalacak.