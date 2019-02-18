On Numara çekildi (2)

ANKARA (AA) - On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 344 bin 854 lira 15 kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 107 kişi 2 bin 149'ar lira, 8 bilen bin 760 kişi 130 lira 85'er kuruş, 7 bilen 18 bin 370 kişi 23 lira 85'er kuruş, 6 bilen 114 bin 409 kişi 4 lira 5'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 182 bin 283 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponu Kırşehir Merkez'den yatırdığı belirlendi.



Toplam 2 milyon 298 bin 993 lira 85 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 916 bin 480 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 510 bin 887 lira 49 kuruş aktarıldı.



(Bitti)