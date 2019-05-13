On Numara çekildi (2)

ANKARA (AA) - On Numara oyununun 875'inci hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 321 bin 283 lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 80 kişi 2 bin 678'er lira, 8 bilen 1794 kişi 119'ar lira, 7 bilen 18 bin 141 kişi 22'şer lira, 6 bilen 109 bin 403 kişi 3 lira 95'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 167 bin 369 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden yatırdığı belirlendi.



Toplam 2 milyon 141 bin 884 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 853 bin 240 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 475 bin 974 lira aktarıldı.

(Bitti)