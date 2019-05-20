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On Numara çekildi (2)

- 10 bilen 3 kişi 108 bin 85'er lira ikramiye kazandı

On Numara çekildi (2)
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ANKARA (AA) - On Numara oyununun 876. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 108 bin 85'er lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 72 kişi 3 bin 2'şer lira, 8 bilen 1727 kişi 125'er lira, 7 bilen 17 bin 252 kişi 23'er lira, 6 bilen 107 bin 157 kişi 4 lira 5'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 172 bin 147 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların İstanbul'un Bakırköy, Sakarya'nın Hendek, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 161 bin 700 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 861 bin 512 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 480 bin 377 lira aktarıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
876Milli PiyangoOn Numara
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