Önce duvara çarptı, sonra cami bahçesine girdi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta hızını alamayan sürücü, önce duvara çarptı daha sonra aracı yeniden hareket ettirince kot farkı bulunan cami bahçesine düştü.

Alınan bilgiye göre, Nurettin Y'nin kullandığı 67 EZ 729 plakalı kamyonet, Mimar Süreyya Aytaç Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir lojmanın istinat duvarına çarptı.

Kazayı gören vatandaşların yardım için olay yerine gittiği sırada aracı yeniden çalıştıran sürücü, kamyonetin kontrolünü sağlayamayınca bu kez de yoldan kot fark bulunan caminin bahçesine düştü.

Bahçede bulunan ağaca çarparak durabilen kamyonetten inen sürücü, kazanın etkisiyle çevrede bulunanlara, "Kamyoneti buradan nasıl çıkartacağız?" diyerek, aracın yanından ayrılmadı.

Olay yerine gelen polis ekiplerince aracın yanından uzaklaştırılan Nurettin Y, yola savrulan kamyonetin parçalarını topladı.

Bu sırada 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale etmek istediği sürücü Nurettin Y, tedavi olmayı ve hastaneye gitmeyi reddetti.

Öte yandan alkol testi yapılan sürücüde alkol çıkmadığı öğrenildi.