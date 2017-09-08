Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi caz festivali Lebogang Manyama
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı
Bej Kitap raporu yayımladı
Bej Kitap raporu yayımladı
En fazla borsa kazandırdı
En fazla borsa kazandırdı
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi

Önce duvara çarptı, sonra cami bahçesine girdi

- Zonguldak'ta kontrolden çıkan ve duvara çarparak durabilen kamyonet, sürücüsünün aracı yeniden hareket ettirmesi sonucu bu kez de cami bahçesine girdi - Kaza sonrası aracın başından ayrılmak istemeyen sürücü, tedavi olmayı reddetti

Önce duvara çarptı, sonra cami bahçesine girdi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta hızını alamayan sürücü, önce duvara çarptı daha sonra aracı yeniden hareket ettirince kot farkı bulunan cami bahçesine düştü.

Alınan bilgiye göre, Nurettin Y'nin kullandığı 67 EZ 729 plakalı kamyonet, Mimar Süreyya Aytaç Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir lojmanın istinat duvarına çarptı.

Kazayı gören vatandaşların yardım için olay yerine gittiği sırada aracı yeniden çalıştıran sürücü, kamyonetin kontrolünü sağlayamayınca bu kez de yoldan kot fark bulunan caminin bahçesine düştü.

Bahçede bulunan ağaca çarparak durabilen kamyonetten inen sürücü, kazanın etkisiyle çevrede bulunanlara, "Kamyoneti buradan nasıl çıkartacağız?" diyerek, aracın yanından ayrılmadı.

Olay yerine gelen polis ekiplerince aracın yanından uzaklaştırılan Nurettin Y, yola savrulan kamyonetin parçalarını topladı.

Bu sırada 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale etmek istediği sürücü Nurettin Y, tedavi olmayı ve hastaneye gitmeyi reddetti.

Öte yandan alkol testi yapılan sürücüde alkol çıkmadığı öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DuvarKamyonetTedavi Olmayı ReddettiTrafik KazasıZonguldak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5