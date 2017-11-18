Öncü Spor'da başkanlığa Mustafa Canbey seçildi





İSTANBUL (AA) - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği bünyesindeki Öncü Gençlik ve Spor Kulübünde başkanlığa Mustafa Canbey seçildi.

Öncü Gençlik ve Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, olağanüstü genel kurul toplantısı 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Yönetim kurulu seçimi ve tüzük tadilatı gündemiyle toplanan olağanüstü genel kurula ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, başkan yardımcıları Mustafa Canbey, Mehmet Sönmez ve Ahmet Kaan ile genel sekreter Yunus Tekgöçen katıldı.

Toplantıda konuşan Bekiroğlu, "İmam hatip liselerinde okuyan 1 milyon 400 bin öğrencimizin sporu sevmesini, en azından bir şekilde ilgilenmesini istiyoruz. Aralarından profesyonel sporcuların yetişmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

İmam hatip liselerinde okuyan tüm öğrencileri sporla ilişkilendirmeye çalıştıklarını kaydeden Bekiroğlu, "Kimini az, kimini orta, kimini de daha fazla ilişkilendireceğiz ama mutlaka ilgili olsunlar istiyoruz." diye konuştu.

Başkanlığa seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan yeni başkan Mustafa Canbey, sadece sporla ilgilenmeyip sporun altyapısı ve felsefesini de oluşturacak çalışmalara yoğunlaşacaklarını dile getirdi.

Kendi hedefleri doğrultusunda güzel işler yapacaklarını vurgulayan Canbey, "Bizim öncelikli hedefimiz çocuklarımız. Sporun tüm alanlarında olacağız ve bütün imam hatip okullarında bulunacağız. Çocuklarımızın sporu sevmesini sağlayacağız. Toplumda spora karşı olumlu bir algı ve itibar için gayret göstereceğiz. Çocuklarımıza, öğretmenlerimize, velilerimize dokunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmiş dönemde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren eski Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hacı Sürmeneli ise imam hatip camiasına sporu sevdirmek üzere kulübü kurduklarını söyledi.

Sürmeneli, 11 branşta faaliyet gösterdiklerini aktararak, "Birçok ilde imam hatip spor kulüplerinin kurulmasına vesile olduk. 15 bin sporcunun katıldığı büyük organizasyonlar yaptık. Türkiye tarihinde ilk kez imam hatip ortaokulları arasında spor oyunları müsabakaları düzenledik." şeklinde görüş belirtti.

Bu yıl içinde Türkiye genelinde 3 imam hatip spor lisesi açıldığını hatırlatan Sürmeneli, bu okulların sayısının 10’a çıkarılması ve 3 tanesinin kızlara tahsis edilmesi gerektiğini kaydetti.