Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bayram önlemleri

KİLİS (AA) - Kilis Valiliği, Ramazan Bayramı kapsamında Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçişlerin 13-23 Haziran'da yapılacağını belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanacak giriş çıkış işlemleri ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi verildi.

Bayram kapsamında sığınmacıların Suriye'ye geçiş ve dönüşlerinin pasaport, ön kayıt belgesi, geçici koruma kimlik kartı veya yabancı tanıtma kartıyla sağlanacağı kaydedilen açıklamada, "Yaklaşan Ramazan Bayramı münasebetiyle Suriye vatandaşlarının Türkiye'den Suriye'ye, Azez, Mare, Soran, Aktarin ve Çobanbey bölgeleri geçişleri olacak. Suriye vatandaşı olmayanların bayramlaşma amaçlı Suriye'ye geçişlerine izin verilmeyecek." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ve Suriye olmak üzere çifte vatandaşlığı bulunanların, bu ülkeye geçişlerine izin verileceği belirtilen açıklamada, Türkiye'den Suriye'ye geçişlerin, 13 Haziran Salı günü saat 08.00'de başlayacağı ve 23 Haziran Cuma günü 17.00'de sona ereceği bildirildi.

- Dönüşler

Bayramlaşma amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemlerinin 28 Haziran Çarşamba günü saat 08.00'de başlayıp, 14 Temmuz Cuma günü 17.00'de tamamlanacağı kaydedilen açıklamada, 24-27 Haziran'da bayramlaşma amaçlı giriş çıkışlara izin verilmeyeceğine işaret edildi.