ÖNDER Akademi, yeni yerine taşındı

İSTANBUL (AA) - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, "Ülkemizde son yıllarda yaşadığımız travmalar ve İslam dünyasının yaşadığı sıkıntılar, sadece aksiyonla çözülmez. Aksiyona da ihtiyaç var ama bir o kadar da ilim, bilgi, kitap ve düşünceyle hemhal olmak gerekir." dedi.

Bekiroğlu, ÖNDER Akademi'nin yeni dönemde çalışmalarını sürdüreceği tarihi mekan Hacı Beşir Ağa Medresesi açılışında davetlilere hitap etti.

Sanat ve kitapla ilgili konularda bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu dile getiren Bekiroğlu, ramazanın manevi atmosferinde mütevazi bir programı icra ettiklerini söyledi.

Bekiroğlu, Hacı Beşir Ağa Medresesinin bir dönem ÖNDER'e genel merkez olarak hizmet verdiğini anımsatarak, restorasyon çalışması sonrasında mekanın ÖNDER Akademi'nin çalışma alanı olacağını kaydetti.

Öğrencilerin yaptıkları iki önemli çalışmayı paylaşma amacıyla bir araya geldiklerini belirten Bekiroğlu, "Bunlardan biri resim sergisi, diğeri de kitap projesi. Son dönemde imam hatip meselelerini konuştuğumuzda en çok sıkıntılı bulduğumuz alanlar sanat ve kitaptır. Kültür, sanat, edebiyatla ilgili sıkıntılı olduğumuzu her seferinde dile getiriyoruz. Bunu telafi etmenin yolu mütevazi de olsa küçük küçük adım atmaktan geçiyor. Bugün sanat eserlerimizde bu mütevazi ama çok önemli adımı görmüş olduk." diye konuştu.

Bekiroğlu, sanatla ilgili bu adımları ısrarla atmaları gerektiğini dile getirerek, resim sergisinde yer alan tabloların her birinin 8 aylık bir çalışmanın ürünü olduğu bilgisini verdi.

Kitap okuma projesine 7 binin üzerinde öğrencinin katıldığını aktaran Bekiroğlu, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz 5'er kitap okudu. Sonrasında o kitaplardan sınava girdiler. Anadolu ve Avrupa yakası ayrı ayrı sınava tabi tutuldu. Bugün çocuklarımızın ödüllerini vereceğiz. Biz hep şuna inandık. Teori ve pratik birlikte yürümeli, birbirini tamamlamalı. Ülkemizde son yıllarda yaşadığımız travmalar ve İslam dünyasının yaşadığı sıkıntılar, sadece aksiyonla çözülmez. Aksiyona da ihtiyaç var ama bir o kadar da ilim, bilgi, kitap ve düşünceyle hemhal olmak gerekir."

ÖNDER Akademi Başkanı Doç. Dr. Cihat Demirli ise mekanın geçmişinin de dikkate alındığında önemli bir emaneti devraldıklarını söyledi.

ÖNDER Akademi'yi kurgularken uzun soluklu bir süreçten geçtiklerini anlatan Demirli, "Varlık sebebimiz olarak bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında paydaşlarla birlikte istikamet üzere değer üreten eğitim, araştırma, geliştirme ve yayın çalışmaları yapacağız. ÖNDER Akademi'nin söylemlerinden öte faaliyetleri bize ipuçları verecektir. İlerleyen zamanlarda bu faaliyetin gelişmesini diliyoruz." dedi.

Etkinliğe İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz ve ÖNDER'in eski genel başkanları ile davetliler katıldı.

- ÖNDER Akademi'nin yeni faaliyet mekanı açıldı

ÖNDER Akademi'nin faaliyetlerini yürüteceği Hacı Beşir Ağa Medresesi, ÖNDER Başkanı Bekiroğlu ve davetlilerin katılımıyla açıldı.

Törende ayrıca Fatih İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin "İstanbul 7 Tepe" konulu resim sergisi açıldı.

Programda geçtiğimiz dönemde imam hatip okulları arasında düzenlenen "Her Kitap Yeni Bir Hayat" kitap okuma yarışmasında finale kalan 30 öğrencinin ödülleri de takdim edildi.

Dereceye giren ilk on öğrenciye diz üstü bilgisayar, ikinci olan on öğrenciye fotoğraf makinesi, üçüncü olan on öğrenciye ise tablet hediye edildi.

Açılış ve törenin ardından Hacı Beşir Ağa Medresesinde iftar yemeği verilecek.