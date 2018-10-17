"Ondörtüç Pendik"te teslimler başladı

İSTANBUL (AA) - İnsay Yapı'nın Pendik’te hayata geçirdiği 'Ondörtüç' projesinde daire teslimleri başladı.

İnsay Yapı açıklamasına göre, "Ondörtüç Pendik"te 68 ila 147 metrekare arasında değişen daire seçenekleriyle yatırımcılarının karşısına çıkılırken daire fiyatları 1+1'lerde 285 bin TL, 2+1'lerde 378 bin TL ve 3+1'lerde ise 547 bin TL'den başlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, "Ondörtüç Pendik"ten ev almak isteyenlere mümkün olan her türlü kolaylığı sunduklarını belirtti.

Bölgenin en kaliteli projesini hayata geçirdiklerini aktaran Çulhalık, "Projemizde 1+1 dairelerin fiyatları 285 bin TL'den başlıyor. Hem birikimini değerlendirmek için hem de oturmak için projemize gelen müşterilerimize özel bir kampanya da yapıyoruz. Ev sahibi olmak isteyenler tapularını alarak 120 aya kadar banka kredisi veya 72 aya kadar firma bünyesinde ödeme seçeneklerini tercih ederek ev sahibi olabilirler." ifadelerini kullandı.

"Ondörtüç Pendik" 9 bin metrekarelik alan üzerinde; 252 konut ve 15 ticari birimden oluşuyor. 24 saat güvenlik hizmetinin yer aldığı "Ondörtüç Pendik" sakinlerine; yüzme havuzu, yürüyüş yolları, çocuk parkı, spor alanları, dinlenme alanları imkanının yanı sıra kapalı otopark ayrıcalığı da sunuyor.

Profesyonel site yönetiminin bulunacağı ve her daireye depo alanının tahsis edileceği projedeki mağaza ve restoranlar da site sakinlerine kendi kendine yetebilen bir yaşam alanı mevcut.



Pendik'in merkezinde yer alan "Ondörtüç", merkezi noktalara yakınlığıyla dikkati çekiyor. Yapımı devam eden Şeyhli metro istasyonu projeye birkaç dakikalık yürüme mesafesinde. Teknokent'e de komşu olan proje ayrıca, bölgenin en büyük alışveriş merkezi Viaport’a da çok kısa sürede ve kolay bir şekilde ulaşma imkanı sunmakta.



Proje, dört bir yanı sağlık kuruluşlarıyla çevrili ve özel hastanelerin yanı sıra Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne 3 dakikalık mesafede. "Ondörtüç Pendik", Sabiha Gökçen Havalimanı ile hızlı feribota ise 15 dakika ve eğitim kurumlarına da komşu olacak mesafede konumlanıyor.







